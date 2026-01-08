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Big Island Singers Sweet Rememberings Concerts

Big Island Singers Sweet Rememberings Concerts

Join us in person for the Big Island Singers Sweet Rememberings Concerts! Come enjoy an evening of music and memories with the Big Island Singers.

Celebrating lives lived, loves known, values shared, and times cherished.
Open admission - donations welcome.

First United Protestant Church
04:00 PM - 11:59 PM on Sat, 21 Nov 2026

Event Supported By

Big Island Singers
bigislandsingers@gmail.com
www.bigislandsingers.org
First United Protestant Church
1350 Waiaunuenue Ave.
Hilo, Hawaii 96720