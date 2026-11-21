3 Painters: Fine Art Pop-up Exhibit
3 Painters: Fine Art Pop-up Exhibit
3 Hawai'i Island Painters offer visual narratives of Moku o Keawe's unique natural environment in this Fine Art Pop-up Exhibit. Join us on Friday, Dec 4, 11:00am - 6:00pm and Saturday, Dec 5, 10:00am - 4:00pm at Koana Coffee Shop, Ulumau Farm, in Mountain View.
Original paintings, prints, greeting cards, and more by artists: Bonnie Sol, Dena Nakahashi, and Marcia Timboy, will be available for purchase.
Koana Coffee Shop/Ulumau Farm
11:00 AM - 04:00 PM, every day through Dec 05, 2026.
Artist Group Info
Marcia L Timboy
mltimboy7@gmail.com
Koana Coffee Shop/Ulumau Farm
18-3990 S. Lauko RoadMountain View, Hawaii 96771
8084439670
mltimboy7@gmail.com