2026 Honpa Hongwanji Hawaii Bon Dance
2026 Honpa Hongwanji Hawaii Bon Dance
Please come & join us at our annual Bon Dance! We welcome all to come & enjoy!
Additional parking is available at Kawananakoa Middle School and Seeq's Charter School. Parking will be available starting at 4:30pm each day.
In addition, there will be two practices the week of the Bon Dance.
Tuesday, June 23, 7:30 p.m.
Wednesday, June 24, 7:30 p.m.
Practices will be outside, weather permitting, or in the Social Hall. Practices go till 9 or 9:30 p.m.
Honpa Hongwanji Hawaii Betsuin
06:00 PM - 10:30 PM on Sat, 27 Jun 2026
Event Supported By
Honpa Hongwanji Hawai‘i Betsuin
(808) 536-7044
office@hawaiibetsuin.org
Artist Group Info
jwakumoto@hawaiibetsuin.org
Honpa Hongwanji Hawaii Betsuin
1727 Pali HighwayHonolulu, Hawaii 96813
(808) 536-7044
office@hawaiibetsuin.org