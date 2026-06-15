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2026 Honpa Hongwanji Hawaii Bon Dance

2026 Honpa Hongwanji Hawaii Bon Dance

Please come & join us at our annual Bon Dance! We welcome all to come & enjoy!

Additional parking is available at Kawananakoa Middle School and Seeq's Charter School. Parking will be available starting at 4:30pm each day.

In addition, there will be two practices the week of the Bon Dance.
Tuesday, June 23, 7:30 p.m.
Wednesday, June 24, 7:30 p.m.
Practices will be outside, weather permitting, or in the Social Hall. Practices go till 9 or 9:30 p.m.

Honpa Hongwanji Hawaii Betsuin
06:00 PM - 10:30 PM on Sat, 27 Jun 2026

Event Supported By

Honpa Hongwanji Hawai‘i Betsuin
(808) 536-7044
office@hawaiibetsuin.org
https://hawaiibetsuin.org

Artist Group Info

jwakumoto@hawaiibetsuin.org
Honpa Hongwanji Hawaii Betsuin
1727 Pali Highway
Honolulu, Hawaii 96813
(808) 536-7044
office@hawaiibetsuin.org
https://hawaiibetsuin.org/event/spring-bazaar-2023/