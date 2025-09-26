Listeners pick their Top 100 Classical Music Compositions (2025)
Check out the playlist below for our Top 100 Classical Music Picks as chosen by you! Listeners heard our countdown on the air from September 8 - 25 on Morning Café, Classical Pacific and Evening Concert.
No. 100: Puccini: Tosca
No. 99: Bach: English Suite #1
No. 98: Saint-Saëns: Symphony Fantastique
No. 97: Taillefere: Sonata
No. 96: Respighi: The Birds
No. 95: Bach: Magnificat
No. 94: Tarrega: Recuerdos de la Alhambra
No. 93: Sibelius: Symphony #3
No. 92: Ravel: Piano Concerto in G
No. 91: Liszt: Hungarian Rhapsody #2 (orchestral)
No. 90: Beethoven: Piano Concerto #5
No. 89: Chopin: Etude in C major
No. 88: Puccini: Turandot
No. 87: Vivaldi: Concerto Grosso
No. 86: Eric Starr: Epilogue Immortal Flower from album “Between the Sandhills and the Sea”
No. 85: Vivaldi: Four Seasons
No. 84: John Adams: Harmonielehre
No. 83: Richard Nanes: Adagio for Piano and Orchestra
No. 82: Mahler: Symphony #1
No. 81: Leo Brouwer: Cancion de Cuna
No. 80: Handel: A dispetto d’un volto ingrato
No. 79: Guillaume de Machaut: De fortune me doy pleindre
No. 78: Shostakovich: Piano Trio #1
No. 77: Ravel: Alborada del Gracioso
No. 76: Grieg: In the Hall of the Mountain King
No. 75: Puccini: La Bohème especially “Che gelida manina”
No. 74: Rimsky-Korsakov: Song of India
No. 73: Ravel: String Quartet
No. 72: Margaret Bonds: Montgomery Variations
No. 71: Mascagni: Intermezzo from Cavalleria
No. 70: Max Richter: Mercy
No. 69: Offenbach: Barcarolle
No. 68: Queen Liliuokalani: Makani Waipio (performed by Galliard String Quartet)
No. 67: Beethoven: Appassionata Sonata
No. 66: Pierné: “March of the Little Fauns”
No. 65: Schubert: “Trout” Quintet
No. 64: Brahms: Piano Quintet in F Minor
No. 63: Milhaud: La Creation du Monde
No. 62: Khachaturian: Gayne Ballet
No. 61: Ippolitov Ivanov: Symphony #1
No. 60: Liszt: Sonata in B minor
No. 59: Schumann: Piano Sonata #1
No. 58: Poulenc: Piano Concerto #1
No. 57: Eric Starr: “No Mourning By Request” from album “Between the Sandhills and the Sea”
No. 56: Shostakovich: 1912 Massacre Symphony
No. 55: Edvard Grieg: Peer Gynt
No. 54: Chopin: Waltz opus 42
No. 53: Chopin: Raindrop Prelude
No. 52: Mozart: Cosi fan Tutte
No. 51: Bach: Goldberg Variations
No. 50: Bach: Double Violin Concerto in D minor
No. 49: Chopin: Piano Concerto #1
No. 48: Chopin: Polonaise opus opus 53
No. 47: Rachmaninov: Piano Concerto No. 3
No. 46: Ravel: Daphnis & Chloe
No. 45: Vaughan Williams: Variations on Theme - Tallis
No. 44: Tchaikovsky: Violin Concerto in D major
No. 43: Philip Glass: Metamorphosis II
No. 42: Rachmaninov: Theme on Paganini
No. 41: Beethoven: Moonlight Sonata
No. 40: Tchaikovsky: Nutcracker Suite
No. 39: Smetana: Moldau (Ma Vlast)
No. 38: Bach: Air on the G String
No. 37: Mozart: Symphony #40
No. 36: Handel: Messiah - especially Hallelujah Chorus
No. 35: Stravinsky: Rite of Spring
No. 34: Handel: Water Music
No. 33: Mahler: Symphony #9
No. 32: Pachelbel: Canon
No. 31: Chopin: Nocturnes – various
No. 30: Beethoven: Fur Elise
No. 29: Beethoven: Symphony #7 - the Allegretto
No. 28: Barber: Adagio for Strings
No. 27: Debussy: Prelude - Afternoon of a Faun
No. 26: Mussorgsky: Pictures at an Exhibition
No. 25: Tchaikovsky: Swan Lake
No. 24: Bach: Toccata & Fugue, D minor
No. 23: Beethoven: Symphony #6
No. 22: Ravel: Bolero
No. 21: Beethoven: Symphony #3
No. 20: Rachmaninov: Symphony #2
No. 19: Mahler: Symphony #5 - especially the Adagietto
No. 18: Rodrigo: Concerto de Aranjuez
No. 17: Vaughan Williams: The Lark Ascending
No. 16: Holst: The Planets - especially Jupiter
No. 15: Stravinsky: The Firebird
No. 14: Mahler: Symphony #2
No. 13: Bach: Cello Suite #1 (performed by Yoyo Ma)
No. 12: Saint-Saëns: Carnival of the Animals - especially Swan
No. 11: Rimsky-Korsakov: Scheherezade
No. 10: Dvorak: New World Symphony #9
No. 9: Gershwin: Rhapsody in Blue
No. 8: Mozart: Magic Flute - especially the “Queen of the Night” aria
No. 7: Copeland: Appalachian Spring
No. 6: Rachmaninov: Piano Concerto No. 2
No. 5: Mozart: Requiem
No. 4: Orff: Carmina Burana- especially “O Fortuna”
No. 3: Bach: Brandenburg Concerti (Various)
No. 2: Debussy: Clair de Lune
No. 1: Beethoven: Symphony #5