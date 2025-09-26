© 2025 Hawaiʻi Public Radio
Listeners pick their Top 100 Classical Music Compositions (2025)

Hawaiʻi Public Radio
Published September 26, 2025 at 10:34 AM HST

Check out the playlist below for our Top 100 Classical Music Picks as chosen by you! Listeners heard our countdown on the air from September 8 - 25 on Morning Café, Classical Pacific and Evening Concert.

No. 100: Puccini: Tosca
No. 99: Bach: English Suite #1
No. 98: Saint-Saëns: Symphony Fantastique
No. 97: Taillefere: Sonata
No. 96: Respighi: The Birds
No. 95: Bach: Magnificat
No. 94: Tarrega: Recuerdos de la Alhambra
No. 93: Sibelius: Symphony #3
No. 92: Ravel: Piano Concerto in G
No. 91: Liszt: Hungarian Rhapsody #2 (orchestral)

No. 90: Beethoven: Piano Concerto #5
No. 89: Chopin: Etude in C major
No. 88: Puccini: Turandot
No. 87: Vivaldi: Concerto Grosso
No. 86: Eric Starr: Epilogue Immortal Flower from album “Between the Sandhills and the Sea”
No. 85: Vivaldi: Four Seasons
No. 84: John Adams: Harmonielehre
No. 83: Richard Nanes: Adagio for Piano and Orchestra
No. 82: Mahler: Symphony #1
No. 81: Leo Brouwer: Cancion de Cuna

No. 80: Handel: A dispetto d’un volto ingrato
No. 79: Guillaume de Machaut: De fortune me doy pleindre
No. 78: Shostakovich: Piano Trio #1
No. 77: Ravel: Alborada del Gracioso
No. 76: Grieg: In the Hall of the Mountain King
No. 75: Puccini: La Bohème especially “Che gelida manina”
No. 74: Rimsky-Korsakov: Song of India
No. 73: Ravel: String Quartet
No. 72: Margaret Bonds: Montgomery Variations
No. 71: Mascagni: Intermezzo from Cavalleria

No. 70: Max Richter: Mercy
No. 69: Offenbach: Barcarolle
No. 68: Queen Liliuokalani: Makani Waipio (performed by Galliard String Quartet)
No. 67: Beethoven: Appassionata Sonata
No. 66: Pierné: “March of the Little Fauns”
No. 65: Schubert: “Trout” Quintet
No. 64: Brahms: Piano Quintet in F Minor
No. 63: Milhaud: La Creation du Monde
No. 62: Khachaturian: Gayne Ballet
No. 61: Ippolitov Ivanov: Symphony #1

No. 60: Liszt: Sonata in B minor
No. 59: Schumann: Piano Sonata #1
No. 58: Poulenc: Piano Concerto #1
No. 57: Eric Starr: “No Mourning By Request” from album “Between the Sandhills and the Sea”
No. 56: Shostakovich: 1912 Massacre Symphony
No. 55: Edvard Grieg: Peer Gynt
No. 54: Chopin: Waltz opus 42
No. 53: Chopin: Raindrop Prelude
No. 52: Mozart: Cosi fan Tutte
No. 51: Bach: Goldberg Variations

No. 50: Bach: Double Violin Concerto in D minor
No. 49: Chopin: Piano Concerto #1
No. 48: Chopin: Polonaise opus opus 53
No. 47: Rachmaninov: Piano Concerto No. 3
No. 46: Ravel: Daphnis & Chloe
No. 45: Vaughan Williams: Variations on Theme - Tallis
No. 44: Tchaikovsky: Violin Concerto in D major
No. 43: Philip Glass: Metamorphosis II
No. 42: Rachmaninov: Theme on Paganini
No. 41: Beethoven: Moonlight Sonata

No. 40: Tchaikovsky: Nutcracker Suite
No. 39: Smetana: Moldau (Ma Vlast)
No. 38: Bach: Air on the G String
No. 37: Mozart: Symphony #40
No. 36: Handel: Messiah - especially Hallelujah Chorus
No. 35: Stravinsky: Rite of Spring
No. 34: Handel: Water Music
No. 33: Mahler: Symphony #9
No. 32: Pachelbel: Canon
No. 31: Chopin: Nocturnes – various

No. 30: Beethoven: Fur Elise
No. 29: Beethoven: Symphony #7 - the Allegretto
No. 28: Barber: Adagio for Strings
No. 27: Debussy: Prelude - Afternoon of a Faun
No. 26: Mussorgsky: Pictures at an Exhibition
No. 25: Tchaikovsky: Swan Lake
No. 24: Bach: Toccata & Fugue, D minor
No. 23: Beethoven: Symphony #6
No. 22: Ravel: Bolero
No. 21: Beethoven: Symphony #3

No. 20: Rachmaninov: Symphony #2
No. 19: Mahler: Symphony #5 - especially the Adagietto
No. 18: Rodrigo: Concerto de Aranjuez
No. 17: Vaughan Williams: The Lark Ascending
No. 16: Holst: The Planets - especially Jupiter
No. 15: Stravinsky: The Firebird
No. 14: Mahler: Symphony #2
No. 13: Bach: Cello Suite #1 (performed by Yoyo Ma)
No. 12: Saint-Saëns: Carnival of the Animals - especially Swan
No. 11: Rimsky-Korsakov: Scheherezade

No. 10: Dvorak: New World Symphony #9
No. 9: Gershwin: Rhapsody in Blue
No. 8: Mozart: Magic Flute - especially the “Queen of the Night” aria
No. 7: Copeland: Appalachian Spring
No. 6: Rachmaninov: Piano Concerto No. 2

No. 5: Mozart: Requiem
No. 4: Orff: Carmina Burana- especially “O Fortuna”
No. 3: Bach: Brandenburg Concerti (Various)
No. 2: Debussy: Clair de Lune
No. 1: Beethoven: Symphony #5
