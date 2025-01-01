© 2025 Hawaiʻi Public Radio
HPR Membership Milestones (2025)

HPR Membership Milestones (2025)
Celebrating station membership milestones

We are deeply grateful to all of our long-time supporters! Your steadfast continued commitment to HPR’s mission and work has made it possible for HPR to become a vital source for trustworthy news, enlightened stories, illuminating conversations, companionship and community connections for listeners across the islands and beyond. You have played a part in the many achievements of our station - see some notable historical moments here.

These individuals and families stepped forward to make their first HPR contribution 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and 40 years ago. All who listen to HPR-1 and HPR-2 join all of us behind the mics in saluting station members celebrating five-year anniversaries of continuous support.

Please see below for a list of our proud members who are celebrating membership milestones in 2025!

HPR Membership Milestones - 2025
Celebrating 40 Years 35 Years 30 Years 25 Years 20 Years 15 Years 10 Years 5 Years
Celebrating 40 Years

Joined HPR in 1985

Dr. Georgia K. Acevedo

Ms. Stephanie S. Araki

Dr. Jon Betwee & Joan Betwee

Mr. Michael J. Bosley

Janine & Norman Brand

Dr. Felice B. Brault

Barbara Brennan

Ms. Christie Bridges

Mrs. Martha Burke

Mr. & Mrs. John Campbell

Stephen W. Canham

Dr. Eugene Carvalho & Ann Iwai

Mrs. Dawn N. Chang

Ms. Anne M. Chipchase

Mr. & Mrs. Peter Chun

Mr. Richard D. Cunningham

Mr. Peter C. Dinmore

Mr. Peter Donaldson

Patricia Donegan

Dr. Marilyn F. Dunlap

Mr. & Mrs. Mike Durant

Mr. Tom Fee & Mrs. Pam Gring-Fee

Mr. John R. Fleckles

Carol Fox & Jay Henderson

Ms. Christiane Friese

Ms. Alexa Fujise

Mr. & Mrs. Raymond Harada

Dr. & Mrs. William A. Hartman

Mr. Terry L. Hildebrand

Dr. & Mrs. David T. Horio

Alan Howard & Janet P. Rensel

Mr. & Mrs. Thomas E. Jackson

Lynne Johnson & Randolph Moore

Ms. Anna Kaohelaulii

Simon & Lorraine Klevansky

Mr. & Mrs. Paul K. Kodama

Ms. Charlotte Kono

Ms. Susan A. Kurihara

Mr. & Mrs. Clemson K. Lam

Mr. & Mrs. David A. Lawrence

Linda Legrande

Daniel & Jennifer Leung

Leighton Liu

Heather & John Maughan

Dr. Gerald Mayfield & Ms. Paula Rath

Mrs. Patricia McHenry

Mrs. Catherine Y. Miyahira

The Rev. Heather Mueller

Thelma & Ted Murphy

Ms. Billie C. Nelson

Mr. & Mrs. Dennis W. Noe

Ms. Mary Louise O'Brien

Dr. Joseph H. O'Mealy

Mr. & Mrs. Ralph Oshiro

Cheryl & Thomas Prince

Mr. & Mrs. James Reinhardt

Maxine & Stuart Robson

Maile Sakamoto

Mr. Todd H. Sammons

Mr. & Mrs. Robert Schornstheimer

Marilyn J. Smith

Dr. Leslie E. Sponsel

Margaret Steadman-Krainer

Mr. Alan Stockton

Mr. John C. Swindle

Eileen Tamura & Dave Raney

Ms. Ann A. Tanabe

Dr. Robert Tanaka & Dr. April Leong

Mr. & Mrs. Gaylord Wilcox

Mr. Gary L. Wild

Walter Wright

Ms. Caroline Yacoe

Mr. Gary T. Yamamoto

Ms. Charlene Yamashiro

Mr. & Mrs. Donald Young

35 Years

Joined HPR in 1990

Marvin & Denise Acklin

Mr. Christopher J. Allday

Mr. Byron Aoki

Mr. & Mrs. Ernesto V. Baclig

Gary & Laura Baker

"Mr. & Mrs. Richard W. Baker, III"

Mr. & Mrs. Daniel Banks

Ms. Carolann Biederman

Mr. Lilia V. Brewbaker

Ms. Jean F. Brooks

Suzanne Brown

Gregory W. Chilton

Mr. & Mrs. Han P. Ching

Mr. Richard K. Chung

Dr. Kenneth W. Cook

Ms. Jenni M. Cooney

Mr. & Mrs. Gavan Daws

Mrs. Patricia Elwell

Christina Enoka

Ms. Mary Jo Freshley

Mr. & Mrs. Stephen M. Gelber

Michael & Lisa Gibson

Ms. Elaine Gima

Mr. Gregg Haines

Phyllis Haines

Mr. Paul Haring

"Mr. Larry S. Heim, Jr."

Mr. & Mrs. Robert Holden

John Hoover & Marcia Stone

Jim & Karen Howell

Hamid Jahanmir

Susan & Donald James

"Rev. Libby Kelson-Fulcher, DD"

Diana King & Mike Casey

Jeff Klein & Ruby Edwards

Mr. John Knorek

Mr. Fred H. Kramer

Mr. Ian Laing

John Lakatos

Ms. Betty Lou Larson

Ms. Diane Lee

Ms. Lillian Lee

Dr. & Mrs. Rodney S.W. Loo

Mr. David M. Louie

Donna Lum

Mrs. Louise MacCluer

Mr. Barry W. Marr

Ms. Ann L. Marsteller

Ms. Janice Marsters

Judy A. Masters

Marvin & Barbara Mathews

Dr. Keith T. Matsumoto

Mr. & Mrs. David Miyasato-Crawford

Ms. Sandra L. Moneymaker

Mr. Patrick J. Moore

Ms. Beryl N. Morimoto

Mr. Daniel G. Morris

Mr. & Mrs. Arthur Murata

Margaret E. Murchie

Ms. Lois Nagamine

Ms. Diana Nui

Mr. Salvatore Pagliaro

Mr. Craig Patterson

Mr. & Mrs. Alan M. Peterson

Doug Rice & Christine Andrews

Mrs. Carole R. Richelieu

Richard & Elizabeth Riegels

Kathleen Rielly & Adrienne Leduc

Ms. Sally Roggia

Mr. Eric K. Schank

Mr. Stefano Segre & Francesca Larue

Laurie Smith-Wishard

Randy & Misako Steverson

Dr. Judy Vincent & Mr. Dale Vincent

Mr. Craig Washofsky

Dr. & Mrs. Roger A. Weiss

Dr. Nathan A. K. Wong

Ms. Melinda Wood

Gregory Wrenn & Robert Pyburn

Joseph T. Zilliox & Margaret Camacho

30 Years

Joined HPR in 1995

Mrs. Stephanie Agnew-Miller

Mrs. Kari Akini

Audrey A. Allencastre

Kristine Altwies & Bruce Chen

"Susan C. Anderson, RN"

Dana J. Barnum

Mr. Larry Barr

Allison & Todd Blankenship

Mrs. Dorothy Bloom

Ms. Gail Breakey

Charles & Lynne Calvet

Julia S. Carter

Dorothy Chen

Elizabeth Chock

Mr. & Mrs. David Eugene Coleman

Mr. Steve Coles

Erick K. Cremer

Ms. Janet Crotteau

Diana Crow

Darcy Davis

Ms. Ann F. Dewey

Ms. Deborah L. Dickerson

Rev. Alison Dingley

Mr. Richard Duggan & Susan Gabaree

Mr. Gordon Edlin & Ms. Maile Yawata

Mrs. Marjorie Erway

Susan Essoyan & Gary Gill

Mr. Raleigh Ferdun

Drs. Anne Freese & Ralph Freese

Ms. Jan Fried

Ms. Gail Fujimoto

Mr. Dave Futch & Ms. Andrea Futch

Mr. Peter V. Garcia

Dr. Leslie Gise

Mr. Herman B. Goldman

Ms. Cindy Goldstein

Ms. Catherine Graham

Pamela Greenaway & Leon Rosner

Eric & Lynn Hashizume

Ms. Aubrey Hawk

Mr. Philip Hema

Dianne Higgins

Mr. & Mrs. Robert I. Hillier

Steve Howell & Julia M. Hummon

Elizabeth (Lee) B. Hoxie

Ms. Mae Isonaga

Terry E. Jennings

Lila Johnson

Dixie Kaetsu

Mr. Daijo Kaneshiro

Ms. Annie Kaneshiro

Mr. Eric M. Kapono

Dr. & Mrs. Richard P. Kappenberg

Mr. Jerome Karzen

Joseph Kenwolf

Linda Koch

Denise & Abel Konan

Linda Lange

Mr. & Mrs. David Leake

Terese Leber

Ms. Mary Lewis

Caryl L. Lindamood

Ms. Marcia L. Linville

"Mr. Benjamin J. Little, III"

Naomi Losch

Melody MacKenzie

Joanna L. Mackin

Kathleen S. Maddux

Melany R. Melakea & Keith Webster

Mr. Edwin Mersino

Nancy Morgan

Ms. Ethelwynne Moriyama

Dr. Kenneth T. Nakamura

Lynne F. Nakano

Mr. Michael Nassir

Dr. Patrick W. Naughton

Sharon & Rob Nichols

Karen Nielsen & Daniel Zurbtiggen

Mr. Alan S. Nobunaga

Mr. Vincent Noren

Cynthia & Robert Pacheco

Dr. Sue Palumbo

Ms. Catherine H. Payne

Ms. Helen Pierce

Ms. Kayleen K. Polichetti

Mr. Samuel Pooley

Lucinda & John Pyles

Lynn Reedell

Nina Reppun Carney & James Carney

Mrs. Cathie Richardson

Catherine Robbins & Tom Peek

Stacey Roberts

Ms. Susan Rocco

Dale Ross

Robin Sagadraca

Carol Sakata

Mr. Eric Schatz

Doris Matsunaga & Peter Matsuna

Renee Shain

Ms. Margaret Shigemitsu

Phyllis L. Shirley Miller

John & Jo Ann Sinton

"Carmen K. Stanko, MD, Inc."

Ronald Staton

Eben Stiefel

Burt Sutherland

Tracy J. Takano

Ms. Joyce Tanji

Colleen & Keith Tester

Helgi Thorhallsson

Ms. Leah Tinkleman

Ms. Lili Clarke Townsend

Anne Virnig

"Mr. G. Thomas Wall, Jr."

Billy & Maggie Welker

Peter & Nuria Whiticar

Ms. Terry Williams

Gailynn Williamson & Mark Recktenwald

Capt. David G. Wilson

Theresa & Cyrus Yamanoha

Mr. George C. Young

25 Years

Joined HPR in 2000

Mr. Lance Agena

Mr. Robert Alder

Ms. Anita Anderson

Judith M. Annetts

Mary Ann Antonelli

Mr. Frank Appel

Darin Au

Todd & Andrea Barnes

Ms. Julie Barreto

Mr. & Mrs. Anthony K. Bartholomew

Maureen L. Bates

Mr. Scott Bedingfield

Ms. Betsy Behnke

Mr. & Mrs. Charles Benn

Evelyn B. Billington

Mr. Charles Birkeland

Gerald Britt & Gordon Czernick

Jim & Laurie Brooks

Mr. Jeffery Bruchal

Dr. Nina K. Buchanan

Ms. Rebecca J. Buijten

"Mr. Joseph Campos, II"

Rick & Kelen Casey

Rowena Cerretti & John Kerr

Mr. John Cheever

Ms. Laurie P. Ching

Mr. Doug Chong

Mr. & Mrs. Cedric Chong

Ms. Jo Ann Chun

Mr. William B. Clark & Joanne Clark

Ms. Bonnie L. Cooper

Harry & Patricia Sue Cornish

Mr. Eugenio Corpuz

Ms. Randi L. Creamer

Ellen & Charlie Crocker

Ms. Jane B. Culp

Ms. Kathryn A. Currier

Mr. Paul A. Dahlquist

Mr. Steven Davidson

Gerald De Heer

Ms. Sandy J. Delmonte

Mr. William Domingo

Ms. Christine Ellison

Ms. Patricia Engelhard

Judith Epperson

Marc Ericksen & Sylvia Bonis

Marion Ewan

"Mrs. Patricia B. Faus, Jr."

Mr. Kurt Faut

Ms. Kathy C. Fay

Mrs. Michie Fukuda

Dr. & Mrs. Henry Funasaki

Jeffrey & Dominique Gere

Mr. & Mrs. Bob Gleason

Mr. Jim Good & Mr. Ted Paiva

Mr. & Mrs. Jim Greenwell

Mrs. Ernell Hallaman

Mr. & Mrs. Jeremy Haritos

Ms. Melody Jean Heidel

Ms. Kerri Jo Heim & Ken Heim

Mr. & Mrs. Nick Heinrich

Mr. Daniel O. Hetrick

Jeremy Hewett

Mr. Ronald T. Higa

Mr. Michael Hunnemann

Mr. & Mrs. Robert Hutchison

Mr. Lester Inouye

Holly Irick

Mr. & Mrs. Robert Irvine

Ms. Sally Ishikawa

Ms. Carol Jaglinski

Lynda & Charles James

Mr. & Mrs. Soot Jew

Mr. Wendell Kam

Ms. Karen S. Kaneko

Ms. Dorothy Kawamoto

Mr. Richard Kawano

Ms. Julie Kean

Mr. & Mrs. Robert J. Keane

Dr. & Mrs. Kenneth Kepler

Mr. & Mrs. Jay Kimura

Hans Georg & Leslie Kissner

Susan & Richard Kowen

Mr. & Mrs. Harry Kumabe

Ms. Carol K. Kuroda

Mr. Joel K. La Pinta

Ms. Peggy A. Latare

Mr. & Mrs. Douglas A. Lentz

Ms. Ann (Heidi) Levora

Mr. Christopher J. Lichty

Daniel Lindsay & Susan O'Neill

Ms. Phyllis S. K. Look

Ms. Debra Luning

Karin Lynn

Dale & Victoria Machado

"Mr. Conred Maddox, Jr."

Mr. Michael Makino

Mr. Paul G. Maley

Dr. Jacqueline R. Maly & Mr. Ted Maly

Ms. Rochelle Mathieu

Elizabeth Maynard

Ms. Joann M. McCabe

"J. J. McClelland, Jr."

Jean McIntosh

Laurie McKeon

Mr. & Mrs. Gregory McManus

Dr. Kathleen M. McNamara

G. Michaelson & L. Ii-Michaelson

Dayna Minatodani

Ms. Joyce A. Mitsunaga

Mr. Michael Miyabara

Mr. Gary S. Miyamoto

Ms. Gail A. Miyashiro

Ms. Sharyn Lea Miyashiro

John & Catherine Morgan-Standard

Mr. Eric Moto

Mr. Carlson Mun

Mrs. Euphemia Nagashima

Ms. Eileen Nakano

Mrs. Suzanne Nakoa

Ms. Beverly E. Neese

Karen Nogami

Robert & Anne Notley

Mrs. Lois C. Nottage

Lance Oba & Jocelyn Leu

Erin O'Donnell Lee

Gary & Judith Okamoto

Ms. Kathleen V. Oldfather

Claudia & Jamie Parker

Liisa & Rick Pelton

Mr. & Mrs. Joel Peralto

Mr. & Mrs. Richard Peterson

Ms. Josephine Piltz

Christine Piper

Mr. Willy Pyle

Mr. Charles W. Quesnel

Sally Rice

Ms. Patricia L. Richardson

John Rieder & Cristina Bacchilega

Mr. & Mrs. Ian Robertson

Ms. Kathy Rose

"Mr. Alberto San Juan, Jr."

Ms. Christiane Santoro

Ms. Holly Sargeant-Green

Ms. Carol A. Schaafsma

Mr. Kurt Schanzenbach

Ms. Barbara J. Service

Ann Shaver

Mr. & Mrs. Michael Sheehan

Michael & Keiko Shewmaker

Mr. Lincoln Shibao & Mary Shibao

Alison & Joe Simmons

Ms. Susan M. Slavish

Janet M. Snyder

Ms. Betsy Staller

Ms. Valerie Ann Standing

Mrs. Sherrill J. P. Sturm

Barbara Summerfield

Mr. Larry Takumi

Mrs. Thelma Tengan

Ms. Linda J. Tengan

Ms. Lisa D. Thomas

"Mr. & Mrs. John Thomas, Jr."

Ronald & Patricia Tochiki

Mr. Bruce Tsuchida & Suzuko Tsuchida

Ms. Colleen Uyechi

Ginger Van Vleet & Mike Singer

Bridget & Phillip Velasco

"Seeske Versluys, DVM"

Mr. & Mrs. Thomas N. Walsh

Lisa Walsh

Mrs. Lilly Y. Watanabe

Ms. Tracy Watkins

Ms. Jessie Weinberger

Carol & Donald Weir

Ms. Susan Werner

James A. West

Jared & Connie Wickware

Frederick & Myra Williams

Ms. Julie Williams

Ms. Beverly J. Withington

Randi Wold-Brennon

Mr. & Mrs. Robert Wong

Ms. Su Hwa Wong

Mr. Alan T. Yamamoto

Mr. & Mrs. Lloyd Y. Yamashige

Rhea Yamashiro

Kris Yoakum

Mr. Harvey Yoshioka

Mr. Russell Yost

Ms. Karen Young

Marlene Q. Young & Roberta Kokx

20 Years

Joined HPR in 2005

Deborah A. Agles

Maggie & Nick Alves

Arabella Ark

Margaret Bailey

Ms. Louise Barr

Ms. Nancy Bartter

Lisa & Mark Barville

Rita A. Becker

Barbara Belyea

Bryn & Daniel Berg

Peter & Kiara Bianchi

Dr. Anne E. Biedel & James Biedel

Boyd D. Bond

Dr. Stephen Bradley

Mary Bresnan

Mr. & Mrs. David Briscoe

Brynly Brown & Aaron Spielman

Janice & Jon Bryan

Elizabeth Burke & Brad Robison

Eileen Byrnes-Perry

Michelle & Craig Cabebe

Susanna Caldwell

Mrs. Jean R. Camara

Francisco A. Cerizo

Sandra Chandler

Jason K. Chang

John T. Chang

Dr. Wei Chao

Jonathan P. Char

Mr. John F. Chilcott

Cathy Ching & Peter Grossman

Dr. Keng Chua

Carole C. Chun

Sheila & Hingson Chun

Sherri N. Clark

Peter R. Clark

Harriet C. Clement

Warren A. Cone

Malcolm Cooper

Clarissa Cosson

Stephen & Donna Craven

Josephine Crawford

Karen L. Cross

Chuck Crumpton

Julie Ann Curtis

Kristine Dahlquist

Joseph Dane

Edward F. Dedeo

Steve Dorman

Eleanor Dudley

Sally Dunan

Kip & Leslie Dunbar

Jim Efstation

Mrs. Cheri Eisgruber

Brad Farnsworth

Emily Fay

Daniel J. Fischberg

Mary S. Fisher

Patrick Fix

Lyn Flanigan

Petrice Flowers

Eric Folk

Thomas & Virginia Foster

Zachary Franks

George Fry

Jeffrey T. Furumura

Dorothy C. Ganhinhin

Jean Geil

Mary Jean Giannelli

Gretchen Gilmore

Kerry Glass & Susan Munro

Joy Gold

Bonnie Goodell

Patrice M. Goodermont

Brian Goodyear

Jane N. Gregg & Michael Shanin

Michael C. Grinnell

Alex Gupton

Mr. Ben Gutierrez

Shadia Habbal

Mr. E. Kaiponohea Hale

Richard Halverson

Mark Hamamoto

Steve N. Harris & Tomoko Naka

Dr. Rob Harrison

Joseph Hart

John B. Hearne

Sandy Hegerfeldt

Linda R. Herman

Audrey Higuchi

Sarah Hodell

Dean Hu & Yolanda Wu

David Hudson & Dana Kokubun

Mark Hyde

Elodie Imonen

Peter A. In

Carey Inouye

Sally Irwin

Paul H. Ishikawa

Jean Itamoto

Christine S. Jackson

Kristin Jackson

Matt Jacobson

Gary A. James

Joel R. Jenkins

Mark & Carol Johnson

Elaine Johnson

Darlene Jones

Eldred D. Kagawa

Louis Kaiser

Caroline & Lloyd Kajiwara

Julia Katz

Ellie Katz

Kaipo & Crystella Kauka

Ms. Jean Kawachika

Florence M. Kawakami

Guy Kellogg & Family

Constance Kelsey

Dr. Katrena Kennedy & Randy Kennedy

Sidney Kent

John & Janet Khil

Gregg Kinkley

James & Deborah Kirkendall

Jim Klyman

Cary K. Kondo

Mr. & Mrs. Clarence K. Kubo

Lynne Kushiyama

Jay & Patricia Lambert

Marc & Angela Lammers

Christine Lanning

Rachel & Ronald Lau

Laura Leong

Mr. Geoffrey Lewis

Joseph & Karen Lipinski

Marc Lowenstein

Laura Lunchick

Seiko Machida

Ilana M. Maxwell

Ashley Maynard

Wendie McAllaster

Audrey M. McAvoy

Dorothy J. McCorriston

Sierra McDaniel

Randal McEndree

Jo McGarry Curran & Bobby Curran

Richard McHattie

Lynda Messier

Ms. Weslie Mills

Henriette Monk

Ms. Martha E. Morgan

Joseph Mortell

Lisa Muehlstein

Janine Myers

Laura L. Nagle

Ross & Patricia Nakashima

Shannon F. Nakaya & Roderick Hinman

Caroline & Charles Neal

Dr. & Mrs. Charles Neal

John & Linda Nygren

Lenore L. Ogawa

Lori B. Okamura

Neil Okuna & Inga Park Okuna

Lurana O'Malley

Walter Osakoda

Michael & Susan O'Shaughnessy

Sae Design

Ernest S. Oyama

Kehaulani Padilla

William Paris

Dr. Shilpa Patel

Dan & Barbara Pence

Regina Pfeiffer

Mary Plaunt

Lois Pollock

Jeff Powers & Karin Swanson

Ms. Jill Raznov

Joyce Reed

Russell Reinertson

Martha Richardson

Cecelia Jane Rigsby

Beverly Robertson

Cecily & Kaloa Robinson

Nicole Robinson & Steve Kelly

Diego Roig

David Rose

Claude Rothe

Petra Schatz

Gregory & Raeanne Schmidt

Wendy Schofield-Ching

James & Diane Seatris

Stephen Shaffer

Don & Amanda Shaw

Chester Shinsato

Alex Silver

Bryan Silver

George Ann Skandis

Grant & Tina Smart

Clifford W. Smith

Mollie & Mark Sperry

"Cdr. Timothy J. Sprowls, USN (Ret)"

Erika Stuart

Kelly & Alexandra Sueda

Lynne Sueoka

Dr. Doug Sutherland

June Sutterfield

Judith H. Suzurikawa

Mr. Joe Tabrah

Harold Takayama

Nolan & Lori Tamayori

Bev & Randy Tanaka

Jean Tanimoto

Jacob Taylor & Christine Ching

Shauneen Tejeda

Carl Terashima

William Thomas

Rodrik S. Thompson

Mabel L. Tom

Kathy Tschappat & Mark Luppino

Janis Turner & David W. Larson

Rachel Tutt

Arlene Twomey

Mrs. Lena G. Viliamu

Jon Whittington

Jim S. Williston

Gladys Wong

Naomi Wong

Mabel Wong

Don & Elinor Yamauchi

Elissa L. Yellin

Mr. & Mrs. Melvin H. Yoshioka

Louis & Jean Young

Mary Young & Frank Camelio

Susan Zimmerman-Lee

Jeff Zimpfer

15 Years

Joined HPR in 2010

Pualani Akaka

Alison Aldcroft

Victoria Anderson & Paul Tibbetts

Judith A. Arrigo

Randall Asato

Dale S. Bachman

Monica Bacon

Clara J. Baehr

Deborah Baker

Tom Bamburg

Jacques & Jane Bargiel

Ed & Teena Barry

David Beasley

Gregory Bell

Lily Bender

Debbie Berger

Bill Bezzant

Lyle & Ann Bjork

Steven & Vanessa Buchthal

Nicole & Charles Buckingham

William Burdette

Fred & Chalintorn Burian

Donna Caplan

Daniel & Mary Cappabianca

Roma Carlisle

Paula S. Carroll

Mary Anne & Joel Cavasso

Ms. Jennie Chadbourne

Hermie Chaney

Claire Chao

Matthew Chapman

Karleen Chinen

Hugh Chung

Michael D. Clark

Maureen Clarke & John Sivigny

Vilai & George Coates

Beth-Ann Coller & Kent Harada

Bruce Corker

Matthew Davies

Nancy Davlantes

Letizia Delannoy

Richard B. DeLeon

Marla Demarco

Keith DeMello

Jim Doran

Andrew Dunlap

Ms. Becky Dunning

Alex Dzierba

Kim M. Ek

Brenda Eng & Joy Vogelgesang

Jessica Faige & Tara O'Neill

James R. FauBel

Aaron Feinberg

John Fishback

Michael Flaherty

Joan Marie Florence

Genevieve Freeman

Shirley Ann & Derrick Fukumoto

Peter Fuleky

Mary Garris

Helen Gillmor

Janet Gleason

Patricia Goff-Williams

"Norman L. Goody, MD"

Dabney Gough & Tyler McMahon

Evelyn Greene

"Lynne M. Grieco, MD"

Mendy Rae Hansen

Douglas Harris

Sandra Harvey

James Hasselman

Jean & James Hatashima

Stephen Haynes & Megumi Nagira

Richard Hennessey & Hong Jiang

Ana Hiyane

Cheryl Ho

Margaret Hoku Douglas

Tobias Huber

Hester E. Inouye

Andrew Jackson

Erik & Romy Jacobson

Elizabeth Jordan

Jan Kaeo

Jacqueline Kalani

Jason Kanda

Wayne Kaneshiro

Patricia Kassis

Elizabeth F. Keller & John Andrews

Daniel T. Keomalu

Hannah Kihalani Springer

Ronald Kihara

Kathleen King

Edward & Ginny Klein

Tamara Koermer

Jonathan & Malina Korth

Marilyn Kraft

Robin Krieger

Candice Y. Kubo

Kathy Kuharski

Bruce & Wendy Lagareta

Ms. Leslie Laird

Lansdale & Deborah Lau

Erin M. Lee & Susan Jo Welch

Tong Lee

James J. Lee

Nellie Lee

Joyce Lee-Ibarra

Beatrice K. Lemke-Newman

Robert & Maria Lillis

Lloyd Lim

Janice Lei & Evelyn Lind

Sven Lindstrom

Judy Lindstrom

Rayburn London

Mrs. Shirley S. Long

Jonathan Loomis

Jane & Steve Mann

Robert Manuzak

Susan McGovern & Robert McGoVern

Christine Medeiros

Maile Meyer

Matt Milett-Winfree

Michael Militano & Carol Docherty

Britann E. Miller

James T. Miyashiro

Virginia Miyauchi

Sharon Y. Moriwaki

Jerry Moulton

Myrone & Carol Murakami

Patricia C. Murphy

Tetsuo & Elinor Najita

Mr. Steven Nakano

Lisa Nelms & Craig Walther

Eileen Nims

Barbara Oddone

Friends of HPR

James & Laura Ogg

Norman Ohara

Ernest Okazaki

Eric R. Olson

Robert Olson

Mildred Oshiro

Thomas & Vicki Owens

Joel Pai

Joan Pan

Mealani Parish

Wanda Patterson

Samantha Payne

Jay & Teya Penniman

Carole J. Petersen & Charles Booth

Laurel Petterson McGraw

Allison Pettersson

Dr. Shahido Piva

Charles Pratt

Paris Priore-Kim & Gregory Kim

Ronald Pusateri & Brad Clark

Ms. Cindy Rasmussen

Katie Reed

Eric & Olga Reppun

Richard Roach

John Romlein

Jeanette Rucci

Angela & Kevin Ruddell

Richard Russell

Roy & Eunice Saito

Dr. Rebecca Sawai

Tammy Setterland

Reena Shah

Treena & Corwin Shapiro

Michael J. Shapiro

Mark & Patricia Shaw

Eugene Shen

Noreen & Toshiyuki Shibata

Vivian Shiroma

Leigh Sholler

Richard Smylie

Harold Snook

Gylian Solay

Cristina Spuler

Colby Stanton

Carolyn Stanton

Brook Starr

Walter Stevens

Shama Stewart

Christine Strobel

John & Charlotte Sullivan

Andrew Tamasese

Xerxes Tata

Agnes N. Terao-Guiala

Margaret Teruya

Ms. Marie J. Thomas

Shirley Thompson

Lyn Thorsen

Howard & Lei Tocman

Christine Trecker

Sharon & Gordon Tsuji

Richard Turchi

Albert Ueligitone

Linda Ann Unemori

Leslie Uptain

Michele Varin

Doug & Debbie Walch

Melinda Walker

Michael & Lia Watanabe

Anne Wheelock

Dr. Roger L. White

Elaine Williams

Robert H. Wilson

Danielle Yafuso

Mark & Lynn Yamada

Erica Yamauchi

Anthony Yee

Suzanne King & Tambry Young

10 Years

Joined HPR in 2015

Tammie Ackerman

Heather Adams

Patricia & Peter Adler

Kelly Agha

Jennie Ahn

David Ahrens

Gayln Akaka

Wayne Akiyama

Michael Albanese

Anne P. Albert

Marsha Alegre

Edward Alexander

David W. Alexander & Barbara Bettes

James Allen

Dr. James E. Andrews & Nona Andrews

Deborah Antonelis

Harold Appleton

Christy Aragon

Allison Armour

Sean Aronson

Leila Atkin

Mary Banser

Sandy Bara

Michelle Barbieri & Kevin Lino

Carolyn & Bruce Barkley

Sabra Basler

Marcus Bass

Paul Bean

Woodrow Bell

Patricia Benda

Hailey Berkey

Sheh Bertram

Roy Best

Kenneth Best

Ann Biedel

Michael J. Billet

Stephanie Blakemore

Donna Blanchard

Kate Bliss

Tom Bottrell

Melissa Bow

Robin R. Brooks

Timothy Buehrer

Judy Bullock

Steve Bunting

Robert Burrichter

Nancy Cabral

Madeline & Douglas Callahan

Ray Carbullido

"Roland Carino, Jr."

Mary Carlson

Joanna Carolan

Susan Carpenter

Michael 'Mike' J. Carroll

Joseph & Jenifer Carson

Drucilla & Jeff Casburn

Randy Castellanos

Karen Char

Michael Choy

Corinne Christensen

Irene Chung

Hartley Clark & Sue Jennings

Sara Coes

Susan Cohen

Mele Coleman

Bridget Collins

Guillermo Colon

Lani Cool

Scott Cooley

Amanda Corby

Julia Cramer

James Creighton

Ethan Creps

Megan Crouse

David Crowley

Lois Crozer

Catherine B. Cruz Simpson

Nancy Cullen

Mark Cunningham

Scott & Laurie Dale

Kyle Daniel

Barbara Dasher

Erica Davidson

Marc R. Davis

David & Junko Davis

Jessica & Mike Davis

Corinne De Soto

Ellen & Jason DeMarco

Roger Dikon

Leilani Doktor

Claudia Donaldson-Selby

Stephanie Donoho

Jennifer Dougherty

Kevin Drake

Diana Drake

Sheila Drews

Robert Dubois

Zelie K. Duvauchelle

John & Irene Ekberg

Julia Ellis

Benjamin Ellison

Alecia Elsasser

Patti Epler

Erin Epp

Ardis Eschenberg

June Exzabe

Diana Felton & Mike Wallerstein

Stephen Fernandez-Brennan

Velemie Fiesta

Karl E. Forage

Tom & Virginia Forgatsch

Lori Forman

Natalie Forster

Laurel Francis

John Franzen

Jeanie Fraser

Linda Freidenburg

Rebecca Fries

Janet H. Fujioka

Patrick Fukuda

Rodney Funakoshi

Dan & Deborah Gardner

Timothy Garrard

Maureen Garry

Ray George

Rick Gerding

Dan Goemans

Lynn Gok

Barbara Goldberg

Matthew Goldhill

Christopher Golding

Dion Gonzales

Annie Green

LeRoy Grose

Katherine K. Growney

Linda Guess

Sherie & James Gusukuma

Joyce Haase

Kim Hadden

Paula Hall

Joel Hamaguchi

Chiereen Hamamura

Edward Hanel

Judyth K. Hanna

Sue Hansen

Naomi Haraga

Cynthia Harbert

Rosslyn Harris

Douglas Hartman

Li Hay

Sophia Hensz

Geniel Hernandez Armstrong

Frederick Heyler

Penelope Higa

David Higa

Natalie Higa

Jane Higashi

Madeleine Hiraga-Nuccio

Patricia & John Hitch

Leslie Hittner

Abigail Hobbs

Ellen Hocker

Kristin Holland & Richard Sachor

Phillip Holt

Albert & Aileen Honda

Kai Hopf

Richard & Susan Hornik

Buki Hudson

Scott B. Hughes

Rachel Hurley

Betty Ickes

Christine Imoto

Edward D. Irish

Phyllis Anne Ishikawa

Glenn Ishioka

Laura Jackson

Terri Jacobson

Hale James

Mary Jay-Chumbley & Avery Chumbley

Bobye Jensen

Dustin Jewell

Leif Johnsen

Jean Jones

Tamera Jones

Lillian Jones

Bonnie & Michael Joyce

Pat Kaiwi

Dre Kalili

Renee Kama

Robbie Ann Kane

Lauren Kaupp

Martin Kay

Alexander Kim

Dawn Kim

Vera A. Kindshoven

Todd Kinkade

Christine Kirk-Kuwaye

Kate Kobayashi

David Kohara

Walter & Marcia Kortschak

Sonya Kuki

Carol Kurisu

Steve & Helen Kwan

Ingrid Lagunte

Susan LaLanne

Danelle Landgraf

Leah Langowski

Margaret Lee

"Mathew Lee, Jr & Jacqueline Rush Lee"

Alexis Lee

Herbert Lee

Stephen V. Legare

Janis Legendre

Brad Leveen

Melissa & Jan Levitan

Carol Lieban

Cheryl Lindley

Sue Lipp

Jeffrey Loh

Karin Loke

Alex Loomis

Pam Lotko

Linda Love

Korry Luke

Dana Lum

Dwight Lum

Gene Lum

Stanton Lum

Amy Macisaac

Elizabeth M. Macneill

Jessica Madera-Torres

Jennifer Mae

Christine Matsuda-Smith

Kevin Matsumoto

Janis Matsunaga

John Mc Hugh

Marion & Robert McHenry

Theresia McMurdo

Jennifer McNally

Jonathan McRoberts

Kanitta Meesook

Catherine Melancon

Roberta Melton

Kevin & Claudia Merrill

Charlotte Meyer

Thao Miller

Bridget Milligan

Michael Miranda

Linda Miyamoto

Sherry Moffett

Leslie & Art Monteville

Mark Montgomery

Jess Montgomery

Anne Montgomery

Gayle Morrison

Mary Mossman

Noreen & David Mulliken

Tara Murphy & Mark Hazzard

Michelle Murray

Fumi & Frank Mutzenberg

Robert Myrtle

Bryant Nagasako

Linda & Steve Nagata

Elmer Nakasato

Sonya Niess

Steve Nordyke

Joyce Oconnor

Thomas O'Connor

Tim O'Connor

Gayle O'Donnell

Page Ogata

Orin Ogilvie

Alexandra & Ronan O'Gorman

Janice Okubo

Yoko Okumura

Jon Olson

Gregory O'Malley

Richard Ostreicher

Meagan Ostrem

Melanie & James Padgett

Dani Padilla

Janis Palafox

Elaine Partlow

Sandra Pastorino

Liberty Peralta

Melissa Perkins

Judy Mohr Peterson

Dr. Colin Petko

James Petruzzi

Chrystel Pflipsen

Renee Picotti

Petri P.M. Pieron

Joan Platz

Robin Polhemus

Steven Politoski

Wendy & Harry Pritiken

Lily Pu

Gail Pursley

Lakota Quanah

Jennifer Rachels

Cynthia Ramirez

Judy & Rufino Ramos

Margaret Reeve & Steve Ash

Iris Reilly

Diane & Rich Revell

Josephine Reyes

Sandra Richardson

Billie Jean Ries

Marianne Rieux

Atalanta Robertson

Asher B. Robinson

Martha Roditti

Julie Rogers

Gerry Roman

Catherine Ronco

Marc Rosen

Vicki Ross

Rita Ryan

Heather Salonga

Scot Sanderson

Reid Sasaki

Joanna Savage

Lee Schechtman

George Scheibe

Kim Schneider

Susan Schotters

Ed Schultz

John Schuyler

Martha Seroogy

Edward Shanahan

Leila Shar

Louisa & Rob Shelton

Mary Shibao

Taylor Shimabukuro

Karen T. Shimizu

Jeanine Shinno

Susan Shiroma

John Signor

Kanani Silva

Dane & Yumi Sjoblom

Nicole Skillern

Joanna Sokolow

Mariko Soto

Charles Spence

Dr. Madeline Spring

Orlo C. Steele

Annie Stiefel

Theodora Stratis

Joanne Strauss

Eve Strauss

Angela Su

Eric Sun

Andrea Sussel

Linda Suyat

CIndy Sydow

Masaki Takai

"Todd Takayama, CEO"

Lynette Tanaka

Mathew Tanaka

Taupouri Tangaro

Sumil Thapa

Michael F. Thompson

Meko Thomson

Lloyd Tierce

Patrice Tim Sing

Pam & Cameron Tom

Mitchell Tomai

Helen Tomei

Carlene Toshi

Pieper Toyama

Charissa Tumalip

Aldric Ulep

Leslie Y. Vaquez

Robert Villarreal

Courtney Wagner

Mike Walls

Katherine Ward

Pamela Ward

Rodney Waters

Laura Watson

Sydney Weickling

Roberta Weil

Louis Weinstein & Laura Ohara

Jessica & Joe Welch

Kathie M. Wells

Andrew Wenska

Margaret D. Wille

Leo Wong

Karen Wong

"Joe Woo, Jr."

Autumn Woods & Barney Brennan

Bobbie Worrell

Bart Wright

Evan Yamashita

David Yamata

Kaylene Yee

Lisa Yoshikawa

Susan Yoshitomi

Timothy S. Young

Newton Young

Don Zacharias

John Zak

Barbara Zipkin

5 Years

Joined HPR in 2020

Francisco & Susan Acacio

Marbert Acojido

Ms. Sandra Adams

Ingrid Adamsons

Edith Adkins

Juan Aguilar

Ernest Akana

Kumiko Akiyama

Donna Alalem

Maile Alau & Jason Teaney

Mary Albin

Sarisa Albrecht

Barbara Allen

Kim Aloi

Mel Altman

Ben Alvord

Maeliette L. Amana

Robin Amano

Gustavo Ambrozio

Debby Ancheta

Sigmund Anderman

Eric Andersen

John & Strella Anderson

David Anderson

Kellie Andrade

Laura Aoki

Terri & Hal Arnold

Michael Aronowitz

Patricia G. Asato

Cassie & Aron Ayers

Vicky Ayers

Melanie Bailey

William Bain

Scott Baker

Kim Balisacan

Kimee Balmilero & John Leblanc

Peter & Joyce Barbarich

Rick Barboza

Nicola & Jack Barbut

Alison & Alex Barmas

Denise Baron & Joanne Howard

Laurie Barrett

Tina Bartsch & Jim McManus

Deborah Batey

Tim Baumann

Craig & Theodora Baumgartner

Michael Beaton & Leilani Smith

Cathie Becker & John Potts

Margo Beemer

Matthew Bell

Curt Bennett

Amy Bentz

Catherine & Yoav Ben-Yossef

Jeffrey Bergbauer

Elizabeth & Mark Berman

Francesca Bertone

Rudolph Bertschi

Mason Beutel

Devon & Robert Bidigare

Maggie Biegler

Jon Biel

Richie Biluan

Tara Bloom

Matthew Boethin

Rebecca Boley

Ed Borza

Libby Bottrell

Rosalind Bowler

Malia Bradbury

Mary-Margaret Brandt

Ms. Nina Bremer

Ryan Brimley

James & Christina Brod

Anne Brooke

Ms. Balbi Brooks

Jennifer Browder

Keith Brown

James & Carol Brown

Matt Brown

Bill Brown

John Brown

Seth & Chloe Buckley

Taysha Bunce & Patty Donahue

Merissa Bunton

Robin Burchardt

Michael Burgoyne

Seth Bushinsky

Laura & Don Byrd

Alice J. Caddow

Susan Cagen

Andy Calhoon

Ryan L. Cameron

George W. Campbell

Caroline Campbell

Sandra & Jim Cardin

Mr. Charles Carletta

Robert & Susan Carlson

Raquel Carrillo

Eric Carter

Thomas & Carolann Carter

David Caudle & Gil Villalobos

Darrell & Siobhan Cavens

Laura Caverly

Juan Chacin

Gary Chagami

Daniel & Carolyn Chan

Ann Chang

Ms. Beth T. Charlton

Karen Cheek

Larry Chiang

Christopher Chin-Chance

Steven S.T. & Mary D. Ching

Michael Ching

Cecile Chisholm & Grace Sousa

Martha & Micah Chong

Andrea Choo

Charlene & Matthew Chun

Darrell W. Chun & Paul Allen

Matthew Clarkson

Brynn Cluney

Kevin Cochran

Edwin Coinson

Carey Colbert

Angela Cole-Dixon

Kaleonani Coleman

Mark Collins

Carrie Colmenares Roys

Elizabeth Colwell

Ms. Diane Comey

Andrew Constantaras

Thomas M. Cook

Mr. Dan Cooke

Jeanne Cooper & Ian Hersey

Marla Cooper

Linda Corbett

Marybeth Corcoran

Evan & Valerie Cox

Kellie Coyle

Scott Crawford & Heidi Lea

Linda & Jim Cullen

Nancy & Mike Cummens

Lawrence Cutwright

Kevin & Amber Cyr

Georgialynn Dainard

Kumar & Shilpi Dandavati

Priyam Das

Peggy Daughtry

Mr. Daniel Davids

Joseph & Mary Davis

Guinevere De La Mare

Filipe de Mello

Gerald De Mello

Karen De Soto

Shanna Dean

Stephen & Cynthia Debus

Joan Delfino

Pasion & Gustavo Delgado

Natalia Deligne

Ms. Jane Dellaport

Edward Delong

Carrie & Carolyn Demott

Emmett Dennis

Michael Depoe

Marjorie F. DeSantis

Ranjan Dharmapalan

Christopher Diani & Stephen McCallion

Susan Dierdorff

David & Mary Dietrich

Daniel Doran & Zoe Catsiff

Jill & Daniel Dorsey

Jennifer 'JD' Dorsey

Ms. Gabriela Downey

Mrs. Jeanne Dubose

Virginia Dunas

James & Jo Ann Dunn

Mrs. Jennifer Dunn & Mr. Brendan Dunn

David Dunton

Katrina Dust

Mr. Stephen Earnhart

Jessie Eden

John & Kathy Egan

Thomas Ekman & Jeffrey Curry

Joe Ellett

Leigh Anne Ellison

Mr. Bill Elrod

Mark England & Marjorie Zensen

Anne English

Drew Enomoto

Kimmerlee & Jon Evans

Anne Faraola

Conceicao Farias

Mauro Farinelli

Douglas Farrell

Leland Fausak

Fran Featherston

Theresa Felgate

Melonie Fernandez

Daniel Flores

William Fong & Tamra Oyama

Garrett Fong

"William Fortini, Jr."

Jeremy Frank & Evan Strano

Dawny & Ryan Frasco

Susan & Patrick Frett

Amy Friesen

Kevin Frost

Carol Fujie

Gregg Fujimoto

Claire Fujita

"Dennis H. Fukushima, Sr"

Jill Furubayashi

Lisa Furuta

Jay Gadgil

Chelsea Garcia

Mary Gauba & Peter Geis

Louis & Dan Gecenok

Mattias Geise

Calla Gentiles

Dennis Gentry

Jane & Tim George

Ms. Marianne Gill

Terry & Todd Gilman

Craig Gima

Mary Girod

Marilyn & Paul Glamkowski

Mr. Tim Glaser

Ms. Karen Gmunder

Russell Goo

Patrice Goodkind & Steve Turpin

Fumiko Goodsill

Gregg & Ruth Gorrin

Alison Goulder

Franziska Graham

Tracy Gray

Neil Gray

Marshall Greenberg

Adam Grimm & Nicole He

Mr. David Gruenstein

Timothy Gugudan

Harry Guiremand & Fred Wells

Mark Hagiwara

Beth Halpern

Peter Hanakahi

Maya Hananoki

Jason Hanley

Lisa Hanohano

Ms. Althea Hanohano

Mr. Donald Haramoto

Dale Hargrave

Brian Hart

Ms. Anne Harvey

Maxine Haun

Wayne & Susan Hawkins

Stacey Hayashi

William Cameron Healy & Suzy Snow

Natalie Hebden

Deborah Hecht

Theresa Heinze

Monica Heiser

Donald Helfgott

Linda Herberger

Christy Hernaez

Ms. Mary Hettinger

Jay Higa & Chris Santomauro

Rita Hirai

Kelsey & Michelle Hiraishi

Grace Hirayama

Kara Hisatake

John Hoffmann

Barbara Hoist

Ms. Constance Holdsambeck

Patricia Holladay

J. Stephen Hopkins

James Hopkins

Miki Hoppe

Ms. Cecelia Horkin

Deborah Horne

Daniel & Nana Howell

Ronda Hoxsie

Rod Huddleston

Beverly Hudgins

Daniela Huerta Garcia

Mr. Michael Hughes

David Humber

Carol & David Hunter-Inman

Gary Hutchinson

Michaux Hyatt Jr

Tate Ikehara

Diane Imada

Brianne Imada

Gerry Imoto

Susie Ing & Mario Yim

Rueben Ingram

Hoshang Irani

Jon Ishihara

Brian Iwata

Lisa Jacobson

Mr. Jeremy Jameson

Jane Jamison

Savanah Janssen

Randall Jenkins

Amy Jenkins

Mr. Torben H. Jensen

Emily Jerdonek

Nels Johnson

Mr. David Johnson

Lynne Johnson-Joseph

Robert & Sharron Joseph

Jo-Lynn Kahoohanohano

Melvin Kakazu

Heather Kalei

Booker Kaminske

Paula N Kamiya

Michael Kane

Drew Kapp & Herbert Poepoe

Kelsey Karsin

Omar Kashmiri

Masahide Kato

Marilyn & Robert Katzman

Hilary Kawelo

Tanya Kealoha-Schafer

Glenn & Nainoa Keanaaina

Alexander Keeley

Janice Kemp

Kathleen Kenan

Matt Kenfield

Mr. James L. Kennedy

Charlotte Kennedy

Nathan Kerestes

Haesun Kim

Cholho Joe & Mami Kim

Karen Kinser & Michael Mason

Matt Klein

Zachary Knighton

Darin Kohara

Lisa Koishigawa

Katherine & Michael Kolodzie

Cedric Koloseus & Virginia Maki

Sidney Komatsu

Leslie Komine

Richard Koob & Michael Allen

Eric Korpi

Rebeca Krones & Luis Zevallos

Bruce Krupp

Sharleen Kuba

Ms. Karen Kuester

Paul Kumar

Glenn & Darleen Kurashima

Mark Ladao

John & Nan Lager

Alan Lai

Michelle Lam

Ms. Christine H. Lamb

Paul Landau & Elizabeth Aigner

James & Brad Landers

Lisa Lang

Bryan Langley

Nawahine Lanzilotti

Sean Lathrop

Koani Lau

Michael Le

Jaeok & Kang Lee

Diana K. L. Lee

Dawn Lee

Ms. Cindy Lee

Darlene Lee

Lucie Legault Ormsby

Craig Leidholm

Roseann Leiner

David Lema

Christina Leos

Toby & Heather Levitt

Kathy & Curtis Leyshon

Whei-Mei Lin

Mimi Lind

Patricia Lindsey

Clayton Logue & Bill Rees

Amy & Tom Losordo

Connie Lu

Ms. Denise M. Lucero

Sara Lum

Beverly Lundquist

Charlene Luning

Francesca Luzuriaga

Pamela Lyman

Anthony C. Macawile

Emily MacGillivray

Mark Maclennan

Jennie Madden

Winfield Madden

Brian M. Maeshiro

Qasim & Gelina Majied

Kaitlin Maloy & Lawrence Weisman

Roland Manangan

Katherine Mangene

Ms. Donna Mann

David Marchman

TerI Marcus

Bernard Markowicz

Pamela Marshall

Mavis Marumoto

Ms. Martha Massey

Toni Matsunobu

Linda Matsushita

Alberta Mayeshiro

Ms. Michele Mazzei & Ronnie Hoglen

Valery & Dave McCandless

Taylor McCarthy

Lillian McCollum

Mr. & Mrs. Bob McGee

Michael McGirr

Raymond McGuire

Bruce & Debra McHugh

Ellen McKinley

Sean McLaughlin

Elizabeth McLemore

Ms. Carol McMillan

James McMillan-Chau

Kathleen McNair

Jonathan McOsker

Dan McSweeney

Sarah McTee

Niklas Mecchi-Ericson

John Meisel

Katie Metzger

Bernard C. Meyer

Roseann Michaud

Michael Miller

Stephen Miller

Elizabeth Minor & Daniel Misigoy

Keith Mitzkewich

Lori Miyahira

Shirley & Kiyoshi Miyasaki

Ketty Mobed

Suzanne Moffett

Kirsten Mollegaard

Glen Moncata

Marcy Moran

Timothy & Kara Morehouse

Chad T. Morikawa

Mark Morphew

Kai Morrell

Terry Lee & Bri Marie Moseley

Mike Moser

William Mowat

Christopher Muir & Emily Gercke

Sharon Mujtabaa

Linda Munsell

Kenric & Norma Murayama

Sean & Bruce Murley

Pam Murphy

Glen Murphy

Daniel Murty

Makana Lea Nacario

Judy A. Nakaishi

Nadine Nakamura

Kaikena Naone

William Nelson & Sara Seeger

Mai Nguyen Van

Susanne Nicholl

Sharon & Steven Nichols

Amy Nielsen

Randy Niklason

Ilana Nimz

Joy Nishida

Mark (Raphael) & Marylyn (Cookie) Nol

John Noll

Brian Nourollahi

Michael O'Connor & Susan Leon

Joelle Ogi

Gail Ogino

Maria Oka

Marie Okaya

Logan Okita

Stephanie & Peter Okumura

Nancy Oldham

M. Celine O'Leary

Carol Olney

Holly Olson

Stanley Omizo & Naomi Hirano-Omizo

Grace O'Neil

Jessica O'Neill

Jocelyn O'Neill

Laura Orourke

Karen Orth

Dain & Vanessa Osedo-Bleecher

Norman Oshiro

Ms. Holly Osumi

Ted & Dale Overman

Mr. Michael Oya

Danice & Nelson Pacheco

Charles Parente & Elizabeth Ignacio

Virginia Park

Cal Parra

Robert Parsons

Aoloa Patao & Jessica Brown

Andrew & Tammie Paul

Dusko Pavlovic

Juan Carlos Paz

Richard Pechner

Ole Pedersen

Julia Pena

Ms. Kathleen M. Perreira

Betty Peschke

Wes Peters

Mark & Polly Petersen

Elizabeth Peterson

Mary Pettigrew

Malia Phillips

Martyna & Tony Piazza

Ms. Diane Pierce

Ms. Aeronwy W. Polo

Chris Polster

Andrew Pope

Nancy Postier

Mr. Robert Poznansky

Lisa Preston

Susan Price

James Pushaw

William Quinlan

Mohammed Qureshi

Luseane Raass

Bill & Rebecca Race

Martin Rathbun

Carol & Steve Rau

Henry M. Rector

Mrs. Hannah Reeves

Deborah Regidor

Michael Regis

Elizabeth & Craig Reynolds

Rhiannon Rhiannon

Kipp Rice

Joel & Pamela Rice

Lisa Richards

David Richardson

Mr. John Ritchie & Lorraine Ritchie

Mrs. Willow Roback & Luke Roback

Glenn Roberts

Julia Robertson

Keri Robinson

Mr. Daniel Robinson

Elizabeth & Beth Robinson

Robert & Kathryn Rocco

Joy & Rodney Rodriguez

Eric Rose

Robert E. Rowland

Kathleen Rowlands

Brooks Rownd

Marni Rozet

Mr. Danny Rubenstein

Dale Ruffo

Megan Saccarelli

Bernard & Valerie Sadoulet

Dawn Sagar

Julia Saito

Lora Sakai & Rhinehart Jensen

Kent Sakoda

Linda & Steve Sakuda

Lisa Sakurai

Annette & Richard Saltzman

Kevin Salwen

Marisa Sanchez

Janelle Saneishi

Carole Sarra

Gregory Sato

Mr. Keith Sawamura & Amy Sawamura

Joyce Schaunaman

Craig Schmidt

Rm Schulherr & Mary Wills

Robert Schwartz

Hope Scott

Bridget Scott

Doug Secor

David Secter & Patrick Montana

Mr. Tony Sepanski & Mrs. Ann Phillips

Julie Sestak & Jeff Hart

Anne Sexton

Chad & Jennifer Shibuya

Colin Shimokawa

Athanasia Shinas

Ms. Zoe Shinno

Paul Shiroma

Grayden & Jessica Shull

John Sienicki

Michael Sims

Dr. Janet Six

Kari Smith

Diane Smith

Tiana & Micah Smith

Ms. KrIstine Smock

Johnny Sokolosky

Mathew Sonnichsen

Kathleen Sorensen

Philip Spence

Susan Stallcup

Julienne Stathis

Argon Steel

Karen Steentofte & David Jolly

William & Sheila Stein

Jennifer Stevens

Jean Stewart

Jennifer Stotter

Michael Strauss & Leslie Thompson

Raynette Suganuma-Carlson

Martha Sunderland

Cari Suzuki

Russell Suzuki

Valentin Swegle

Hassan Syed

Ray Takeguchi

Barbara Tallan

Kenyon Tam & Kay Yasufuku Tam

Bradley Tamm

Sandra Taniguchi

Jivin & Diana Tantisira

David Taraskevich & Sally Tomiko

Laura Taylor

Jan Taylor

Josepha Taylor

Alyssa Tercino

Ariel Tergeoglou

Allison Scott Teschner

Dustin Tester

Barbara L. Thacker

Melissa Thompson

Jean Thompson

Kainoa Thornton

William Ting

Robert Tobin

Dana Tokioka

Barry Tokuhama

Mr. Ethan Tomokiyo

Stacey Torigoe

Nancy Tornatore

Caroline Torres

Chad Toth

Yasuko Toyama

Alexander Tranovich

Joann Tsark

Kevin Tsubota

Jill A. Tucker

Kevin K. Ueunten

Brenna Usher

Cecelia Vaioleti

Ms. Joann Van Guillory

Gretchen Vanderheyden

Girish & Valley Varma

Alfred Vergara

Ms. Karen Veriato

Koah Vierkoetter

Mr. James Viso

Joe & Nancy Vittek

Ms. Gilda Vogel

Robert & Melissa Vynne

Michelle & Chris Wachi

Mr. Clyde D. Wagner

Calum Walsh

Guy Ward

Stephanie Watts & Rudi O'Meara

Leon Waxer & Elna Nagasako

Stacey Webster

Amy Wechter

John Weis

Martha & Alan Weissbaum

Michael Weston & Constance Kleinjans

Leslie Wilkins

Buford & Anita Winn

Michael Winning

David Wolman

Allen Won

Steven Wong

Donald Wood

Nancy Wood

Mr. Ray E. Woodward

MR. Daniel Wright

Marie Wuerker

Alicia Yamachika

Myron & Karen Yamasato

Quinn Yang & Marisa Yamamoto

Dion Yasui

Lucien Yee

Steve Yesner & Pam Friedlander

Helen Yoo

Anne Yoshizawa & Jaryd Yee

David Young

Debra Yuen

Stephen Yundt

Janice Zaiger

Allena Eimi Zecha

Emily Zeller

Evelyn M. Zimmerman

Kanoa Zimmerman

Karen Zittleman & David Sadker

Allen Zukemura

