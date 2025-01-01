HPR Membership Milestones (2025)
We are deeply grateful to all of our long-time supporters! Your steadfast continued commitment to HPR’s mission and work has made it possible for HPR to become a vital source for trustworthy news, enlightened stories, illuminating conversations, companionship and community connections for listeners across the islands and beyond. You have played a part in the many achievements of our station - see some notable historical moments here.
These individuals and families stepped forward to make their first HPR contribution 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and 40 years ago. All who listen to HPR-1 and HPR-2 join all of us behind the mics in saluting station members celebrating five-year anniversaries of continuous support.
Please see below for a list of our proud members who are celebrating membership milestones in 2025!
Joined HPR in 1985
Dr. Georgia K. Acevedo
Ms. Stephanie S. Araki
Dr. Jon Betwee & Joan Betwee
Mr. Michael J. Bosley
Janine & Norman Brand
Dr. Felice B. Brault
Barbara Brennan
Ms. Christie Bridges
Mrs. Martha Burke
Mr. & Mrs. John Campbell
Stephen W. Canham
Dr. Eugene Carvalho & Ann Iwai
Mrs. Dawn N. Chang
Ms. Anne M. Chipchase
Mr. & Mrs. Peter Chun
Mr. Richard D. Cunningham
Mr. Peter C. Dinmore
Mr. Peter Donaldson
Patricia Donegan
Dr. Marilyn F. Dunlap
Mr. & Mrs. Mike Durant
Mr. Tom Fee & Mrs. Pam Gring-Fee
Mr. John R. Fleckles
Carol Fox & Jay Henderson
Ms. Christiane Friese
Ms. Alexa Fujise
Mr. & Mrs. Raymond Harada
Dr. & Mrs. William A. Hartman
Mr. Terry L. Hildebrand
Dr. & Mrs. David T. Horio
Alan Howard & Janet P. Rensel
Mr. & Mrs. Thomas E. Jackson
Lynne Johnson & Randolph Moore
Ms. Anna Kaohelaulii
Simon & Lorraine Klevansky
Mr. & Mrs. Paul K. Kodama
Ms. Charlotte Kono
Ms. Susan A. Kurihara
Mr. & Mrs. Clemson K. Lam
Mr. & Mrs. David A. Lawrence
Linda Legrande
Daniel & Jennifer Leung
Leighton Liu
Heather & John Maughan
Dr. Gerald Mayfield & Ms. Paula Rath
Mrs. Patricia McHenry
Mrs. Catherine Y. Miyahira
The Rev. Heather Mueller
Thelma & Ted Murphy
Ms. Billie C. Nelson
Mr. & Mrs. Dennis W. Noe
Ms. Mary Louise O'Brien
Dr. Joseph H. O'Mealy
Mr. & Mrs. Ralph Oshiro
Cheryl & Thomas Prince
Mr. & Mrs. James Reinhardt
Maxine & Stuart Robson
Maile Sakamoto
Mr. Todd H. Sammons
Mr. & Mrs. Robert Schornstheimer
Marilyn J. Smith
Dr. Leslie E. Sponsel
Margaret Steadman-Krainer
Mr. Alan Stockton
Mr. John C. Swindle
Eileen Tamura & Dave Raney
Ms. Ann A. Tanabe
Dr. Robert Tanaka & Dr. April Leong
Mr. & Mrs. Gaylord Wilcox
Mr. Gary L. Wild
Walter Wright
Ms. Caroline Yacoe
Mr. Gary T. Yamamoto
Ms. Charlene Yamashiro
Mr. & Mrs. Donald Young
HPR is independent and locally funded by you, our community, and HPR membership ensures that this essential programming remains available to everyone in our community. Become a member.
Joined HPR in 1990
Marvin & Denise Acklin
Mr. Christopher J. Allday
Mr. Byron Aoki
Mr. & Mrs. Ernesto V. Baclig
Gary & Laura Baker
"Mr. & Mrs. Richard W. Baker, III"
Mr. & Mrs. Daniel Banks
Ms. Carolann Biederman
Mr. Lilia V. Brewbaker
Ms. Jean F. Brooks
Suzanne Brown
Gregory W. Chilton
Mr. & Mrs. Han P. Ching
Mr. Richard K. Chung
Dr. Kenneth W. Cook
Ms. Jenni M. Cooney
Mr. & Mrs. Gavan Daws
Mrs. Patricia Elwell
Christina Enoka
Ms. Mary Jo Freshley
Mr. & Mrs. Stephen M. Gelber
Michael & Lisa Gibson
Ms. Elaine Gima
Mr. Gregg Haines
Phyllis Haines
Mr. Paul Haring
"Mr. Larry S. Heim, Jr."
Mr. & Mrs. Robert Holden
John Hoover & Marcia Stone
Jim & Karen Howell
Hamid Jahanmir
Susan & Donald James
"Rev. Libby Kelson-Fulcher, DD"
Diana King & Mike Casey
Jeff Klein & Ruby Edwards
Mr. John Knorek
Mr. Fred H. Kramer
Mr. Ian Laing
John Lakatos
Ms. Betty Lou Larson
Ms. Diane Lee
Ms. Lillian Lee
Dr. & Mrs. Rodney S.W. Loo
Mr. David M. Louie
Donna Lum
Mrs. Louise MacCluer
Mr. Barry W. Marr
Ms. Ann L. Marsteller
Ms. Janice Marsters
Judy A. Masters
Marvin & Barbara Mathews
Dr. Keith T. Matsumoto
Mr. & Mrs. David Miyasato-Crawford
Ms. Sandra L. Moneymaker
Mr. Patrick J. Moore
Ms. Beryl N. Morimoto
Mr. Daniel G. Morris
Mr. & Mrs. Arthur Murata
Margaret E. Murchie
Ms. Lois Nagamine
Ms. Diana Nui
Mr. Salvatore Pagliaro
Mr. Craig Patterson
Mr. & Mrs. Alan M. Peterson
Doug Rice & Christine Andrews
Mrs. Carole R. Richelieu
Richard & Elizabeth Riegels
Kathleen Rielly & Adrienne Leduc
Ms. Sally Roggia
Mr. Eric K. Schank
Mr. Stefano Segre & Francesca Larue
Laurie Smith-Wishard
Randy & Misako Steverson
Dr. Judy Vincent & Mr. Dale Vincent
Mr. Craig Washofsky
Dr. & Mrs. Roger A. Weiss
Dr. Nathan A. K. Wong
Ms. Melinda Wood
Gregory Wrenn & Robert Pyburn
Joseph T. Zilliox & Margaret Camacho
HPR is independent and locally funded by you, our community, and HPR membership ensures that this essential programming remains available to everyone in our community. Become a member.
Joined HPR in 1995
Mrs. Stephanie Agnew-Miller
Mrs. Kari Akini
Audrey A. Allencastre
Kristine Altwies & Bruce Chen
"Susan C. Anderson, RN"
Dana J. Barnum
Mr. Larry Barr
Allison & Todd Blankenship
Mrs. Dorothy Bloom
Ms. Gail Breakey
Charles & Lynne Calvet
Julia S. Carter
Dorothy Chen
Elizabeth Chock
Mr. & Mrs. David Eugene Coleman
Mr. Steve Coles
Erick K. Cremer
Ms. Janet Crotteau
Diana Crow
Darcy Davis
Ms. Ann F. Dewey
Ms. Deborah L. Dickerson
Rev. Alison Dingley
Mr. Richard Duggan & Susan Gabaree
Mr. Gordon Edlin & Ms. Maile Yawata
Mrs. Marjorie Erway
Susan Essoyan & Gary Gill
Mr. Raleigh Ferdun
Drs. Anne Freese & Ralph Freese
Ms. Jan Fried
Ms. Gail Fujimoto
Mr. Dave Futch & Ms. Andrea Futch
Mr. Peter V. Garcia
Dr. Leslie Gise
Mr. Herman B. Goldman
Ms. Cindy Goldstein
Ms. Catherine Graham
Pamela Greenaway & Leon Rosner
Eric & Lynn Hashizume
Ms. Aubrey Hawk
Mr. Philip Hema
Dianne Higgins
Mr. & Mrs. Robert I. Hillier
Steve Howell & Julia M. Hummon
Elizabeth (Lee) B. Hoxie
Ms. Mae Isonaga
Terry E. Jennings
Lila Johnson
Dixie Kaetsu
Mr. Daijo Kaneshiro
Ms. Annie Kaneshiro
Mr. Eric M. Kapono
Dr. & Mrs. Richard P. Kappenberg
Mr. Jerome Karzen
Joseph Kenwolf
Linda Koch
Denise & Abel Konan
Linda Lange
Mr. & Mrs. David Leake
Terese Leber
Ms. Mary Lewis
Caryl L. Lindamood
Ms. Marcia L. Linville
"Mr. Benjamin J. Little, III"
Naomi Losch
Melody MacKenzie
Joanna L. Mackin
Kathleen S. Maddux
Melany R. Melakea & Keith Webster
Mr. Edwin Mersino
Nancy Morgan
Ms. Ethelwynne Moriyama
Dr. Kenneth T. Nakamura
Lynne F. Nakano
Mr. Michael Nassir
Dr. Patrick W. Naughton
Sharon & Rob Nichols
Karen Nielsen & Daniel Zurbtiggen
Mr. Alan S. Nobunaga
Mr. Vincent Noren
Cynthia & Robert Pacheco
Dr. Sue Palumbo
Ms. Catherine H. Payne
Ms. Helen Pierce
Ms. Kayleen K. Polichetti
Mr. Samuel Pooley
Lucinda & John Pyles
Lynn Reedell
Nina Reppun Carney & James Carney
Mrs. Cathie Richardson
Catherine Robbins & Tom Peek
Stacey Roberts
Ms. Susan Rocco
Dale Ross
Robin Sagadraca
Carol Sakata
Mr. Eric Schatz
Doris Matsunaga & Peter Matsuna
Renee Shain
Ms. Margaret Shigemitsu
Phyllis L. Shirley Miller
John & Jo Ann Sinton
"Carmen K. Stanko, MD, Inc."
Ronald Staton
Eben Stiefel
Burt Sutherland
Tracy J. Takano
Ms. Joyce Tanji
Colleen & Keith Tester
Helgi Thorhallsson
Ms. Leah Tinkleman
Ms. Lili Clarke Townsend
Anne Virnig
"Mr. G. Thomas Wall, Jr."
Billy & Maggie Welker
Peter & Nuria Whiticar
Ms. Terry Williams
Gailynn Williamson & Mark Recktenwald
Capt. David G. Wilson
Theresa & Cyrus Yamanoha
Mr. George C. Young
HPR is independent and locally funded by you, our community, and HPR membership ensures that this essential programming remains available to everyone in our community. Become a member.
Joined HPR in 2000
Mr. Lance Agena
Mr. Robert Alder
Ms. Anita Anderson
Judith M. Annetts
Mary Ann Antonelli
Mr. Frank Appel
Darin Au
Todd & Andrea Barnes
Ms. Julie Barreto
Mr. & Mrs. Anthony K. Bartholomew
Maureen L. Bates
Mr. Scott Bedingfield
Ms. Betsy Behnke
Mr. & Mrs. Charles Benn
Evelyn B. Billington
Mr. Charles Birkeland
Gerald Britt & Gordon Czernick
Jim & Laurie Brooks
Mr. Jeffery Bruchal
Dr. Nina K. Buchanan
Ms. Rebecca J. Buijten
"Mr. Joseph Campos, II"
Rick & Kelen Casey
Rowena Cerretti & John Kerr
Mr. John Cheever
Ms. Laurie P. Ching
Mr. Doug Chong
Mr. & Mrs. Cedric Chong
Ms. Jo Ann Chun
Mr. William B. Clark & Joanne Clark
Ms. Bonnie L. Cooper
Harry & Patricia Sue Cornish
Mr. Eugenio Corpuz
Ms. Randi L. Creamer
Ellen & Charlie Crocker
Ms. Jane B. Culp
Ms. Kathryn A. Currier
Mr. Paul A. Dahlquist
Mr. Steven Davidson
Gerald De Heer
Ms. Sandy J. Delmonte
Mr. William Domingo
Ms. Christine Ellison
Ms. Patricia Engelhard
Judith Epperson
Marc Ericksen & Sylvia Bonis
Marion Ewan
"Mrs. Patricia B. Faus, Jr."
Mr. Kurt Faut
Ms. Kathy C. Fay
Mrs. Michie Fukuda
Dr. & Mrs. Henry Funasaki
Jeffrey & Dominique Gere
Mr. & Mrs. Bob Gleason
Mr. Jim Good & Mr. Ted Paiva
Mr. & Mrs. Jim Greenwell
Mrs. Ernell Hallaman
Mr. & Mrs. Jeremy Haritos
Ms. Melody Jean Heidel
Ms. Kerri Jo Heim & Ken Heim
Mr. & Mrs. Nick Heinrich
Mr. Daniel O. Hetrick
Jeremy Hewett
Mr. Ronald T. Higa
Mr. Michael Hunnemann
Mr. & Mrs. Robert Hutchison
Mr. Lester Inouye
Holly Irick
Mr. & Mrs. Robert Irvine
Ms. Sally Ishikawa
Ms. Carol Jaglinski
Lynda & Charles James
Mr. & Mrs. Soot Jew
Mr. Wendell Kam
Ms. Karen S. Kaneko
Ms. Dorothy Kawamoto
Mr. Richard Kawano
Ms. Julie Kean
Mr. & Mrs. Robert J. Keane
Dr. & Mrs. Kenneth Kepler
Mr. & Mrs. Jay Kimura
Hans Georg & Leslie Kissner
Susan & Richard Kowen
Mr. & Mrs. Harry Kumabe
Ms. Carol K. Kuroda
Mr. Joel K. La Pinta
Ms. Peggy A. Latare
Mr. & Mrs. Douglas A. Lentz
Ms. Ann (Heidi) Levora
Mr. Christopher J. Lichty
Daniel Lindsay & Susan O'Neill
Ms. Phyllis S. K. Look
Ms. Debra Luning
Karin Lynn
Dale & Victoria Machado
"Mr. Conred Maddox, Jr."
Mr. Michael Makino
Mr. Paul G. Maley
Dr. Jacqueline R. Maly & Mr. Ted Maly
Ms. Rochelle Mathieu
Elizabeth Maynard
Ms. Joann M. McCabe
"J. J. McClelland, Jr."
Jean McIntosh
Laurie McKeon
Mr. & Mrs. Gregory McManus
Dr. Kathleen M. McNamara
G. Michaelson & L. Ii-Michaelson
Dayna Minatodani
Ms. Joyce A. Mitsunaga
Mr. Michael Miyabara
Mr. Gary S. Miyamoto
Ms. Gail A. Miyashiro
Ms. Sharyn Lea Miyashiro
John & Catherine Morgan-Standard
Mr. Eric Moto
Mr. Carlson Mun
Mrs. Euphemia Nagashima
Ms. Eileen Nakano
Mrs. Suzanne Nakoa
Ms. Beverly E. Neese
Karen Nogami
Robert & Anne Notley
Mrs. Lois C. Nottage
Lance Oba & Jocelyn Leu
Erin O'Donnell Lee
Gary & Judith Okamoto
Ms. Kathleen V. Oldfather
Claudia & Jamie Parker
Liisa & Rick Pelton
Mr. & Mrs. Joel Peralto
Mr. & Mrs. Richard Peterson
Ms. Josephine Piltz
Christine Piper
Mr. Willy Pyle
Mr. Charles W. Quesnel
Sally Rice
Ms. Patricia L. Richardson
John Rieder & Cristina Bacchilega
Mr. & Mrs. Ian Robertson
Ms. Kathy Rose
"Mr. Alberto San Juan, Jr."
Ms. Christiane Santoro
Ms. Holly Sargeant-Green
Ms. Carol A. Schaafsma
Mr. Kurt Schanzenbach
Ms. Barbara J. Service
Ann Shaver
Mr. & Mrs. Michael Sheehan
Michael & Keiko Shewmaker
Mr. Lincoln Shibao & Mary Shibao
Alison & Joe Simmons
Ms. Susan M. Slavish
Janet M. Snyder
Ms. Betsy Staller
Ms. Valerie Ann Standing
Mrs. Sherrill J. P. Sturm
Barbara Summerfield
Mr. Larry Takumi
Mrs. Thelma Tengan
Ms. Linda J. Tengan
Ms. Lisa D. Thomas
"Mr. & Mrs. John Thomas, Jr."
Ronald & Patricia Tochiki
Mr. Bruce Tsuchida & Suzuko Tsuchida
Ms. Colleen Uyechi
Ginger Van Vleet & Mike Singer
Bridget & Phillip Velasco
"Seeske Versluys, DVM"
Mr. & Mrs. Thomas N. Walsh
Lisa Walsh
Mrs. Lilly Y. Watanabe
Ms. Tracy Watkins
Ms. Jessie Weinberger
Carol & Donald Weir
Ms. Susan Werner
James A. West
Jared & Connie Wickware
Frederick & Myra Williams
Ms. Julie Williams
Ms. Beverly J. Withington
Randi Wold-Brennon
Mr. & Mrs. Robert Wong
Ms. Su Hwa Wong
Mr. Alan T. Yamamoto
Mr. & Mrs. Lloyd Y. Yamashige
Rhea Yamashiro
Kris Yoakum
Mr. Harvey Yoshioka
Mr. Russell Yost
Ms. Karen Young
Marlene Q. Young & Roberta Kokx
HPR is independent and locally funded by you, our community, and HPR membership ensures that this essential programming remains available to everyone in our community. Become a member.
Joined HPR in 2005
Deborah A. Agles
Maggie & Nick Alves
Arabella Ark
Margaret Bailey
Ms. Louise Barr
Ms. Nancy Bartter
Lisa & Mark Barville
Rita A. Becker
Barbara Belyea
Bryn & Daniel Berg
Peter & Kiara Bianchi
Dr. Anne E. Biedel & James Biedel
Boyd D. Bond
Dr. Stephen Bradley
Mary Bresnan
Mr. & Mrs. David Briscoe
Brynly Brown & Aaron Spielman
Janice & Jon Bryan
Elizabeth Burke & Brad Robison
Eileen Byrnes-Perry
Michelle & Craig Cabebe
Susanna Caldwell
Mrs. Jean R. Camara
Francisco A. Cerizo
Sandra Chandler
Jason K. Chang
John T. Chang
Dr. Wei Chao
Jonathan P. Char
Mr. John F. Chilcott
Cathy Ching & Peter Grossman
Dr. Keng Chua
Carole C. Chun
Sheila & Hingson Chun
Sherri N. Clark
Peter R. Clark
Harriet C. Clement
Warren A. Cone
Malcolm Cooper
Clarissa Cosson
Stephen & Donna Craven
Josephine Crawford
Karen L. Cross
Chuck Crumpton
Julie Ann Curtis
Kristine Dahlquist
Joseph Dane
Edward F. Dedeo
Steve Dorman
Eleanor Dudley
Sally Dunan
Kip & Leslie Dunbar
Jim Efstation
Mrs. Cheri Eisgruber
Brad Farnsworth
Emily Fay
Daniel J. Fischberg
Mary S. Fisher
Patrick Fix
Lyn Flanigan
Petrice Flowers
Eric Folk
Thomas & Virginia Foster
Zachary Franks
George Fry
Jeffrey T. Furumura
Dorothy C. Ganhinhin
Jean Geil
Mary Jean Giannelli
Gretchen Gilmore
Kerry Glass & Susan Munro
Joy Gold
Bonnie Goodell
Patrice M. Goodermont
Brian Goodyear
Jane N. Gregg & Michael Shanin
Michael C. Grinnell
Alex Gupton
Mr. Ben Gutierrez
Shadia Habbal
Mr. E. Kaiponohea Hale
Richard Halverson
Mark Hamamoto
Steve N. Harris & Tomoko Naka
Dr. Rob Harrison
Joseph Hart
John B. Hearne
Sandy Hegerfeldt
Linda R. Herman
Audrey Higuchi
Sarah Hodell
Dean Hu & Yolanda Wu
David Hudson & Dana Kokubun
Mark Hyde
Elodie Imonen
Peter A. In
Carey Inouye
Sally Irwin
Paul H. Ishikawa
Jean Itamoto
Christine S. Jackson
Kristin Jackson
Matt Jacobson
Gary A. James
Joel R. Jenkins
Mark & Carol Johnson
Elaine Johnson
Darlene Jones
Eldred D. Kagawa
Louis Kaiser
Caroline & Lloyd Kajiwara
Julia Katz
Ellie Katz
Kaipo & Crystella Kauka
Ms. Jean Kawachika
Florence M. Kawakami
Guy Kellogg & Family
Constance Kelsey
Dr. Katrena Kennedy & Randy Kennedy
Sidney Kent
John & Janet Khil
Gregg Kinkley
James & Deborah Kirkendall
Jim Klyman
Cary K. Kondo
Mr. & Mrs. Clarence K. Kubo
Lynne Kushiyama
Jay & Patricia Lambert
Marc & Angela Lammers
Christine Lanning
Rachel & Ronald Lau
Laura Leong
Mr. Geoffrey Lewis
Joseph & Karen Lipinski
Marc Lowenstein
Laura Lunchick
Seiko Machida
Ilana M. Maxwell
Ashley Maynard
Wendie McAllaster
Audrey M. McAvoy
Dorothy J. McCorriston
Sierra McDaniel
Randal McEndree
Jo McGarry Curran & Bobby Curran
Richard McHattie
Lynda Messier
Ms. Weslie Mills
Henriette Monk
Ms. Martha E. Morgan
Joseph Mortell
Lisa Muehlstein
Janine Myers
Laura L. Nagle
Ross & Patricia Nakashima
Shannon F. Nakaya & Roderick Hinman
Caroline & Charles Neal
Dr. & Mrs. Charles Neal
John & Linda Nygren
Lenore L. Ogawa
Lori B. Okamura
Neil Okuna & Inga Park Okuna
Lurana O'Malley
Walter Osakoda
Michael & Susan O'Shaughnessy
Sae Design
Ernest S. Oyama
Kehaulani Padilla
William Paris
Dr. Shilpa Patel
Dan & Barbara Pence
Regina Pfeiffer
Mary Plaunt
Lois Pollock
Jeff Powers & Karin Swanson
Ms. Jill Raznov
Joyce Reed
Russell Reinertson
Martha Richardson
Cecelia Jane Rigsby
Beverly Robertson
Cecily & Kaloa Robinson
Nicole Robinson & Steve Kelly
Diego Roig
David Rose
Claude Rothe
Petra Schatz
Gregory & Raeanne Schmidt
Wendy Schofield-Ching
James & Diane Seatris
Stephen Shaffer
Don & Amanda Shaw
Chester Shinsato
Alex Silver
Bryan Silver
George Ann Skandis
Grant & Tina Smart
Clifford W. Smith
Mollie & Mark Sperry
"Cdr. Timothy J. Sprowls, USN (Ret)"
Erika Stuart
Kelly & Alexandra Sueda
Lynne Sueoka
Dr. Doug Sutherland
June Sutterfield
Judith H. Suzurikawa
Mr. Joe Tabrah
Harold Takayama
Nolan & Lori Tamayori
Bev & Randy Tanaka
Jean Tanimoto
Jacob Taylor & Christine Ching
Shauneen Tejeda
Carl Terashima
William Thomas
Rodrik S. Thompson
Mabel L. Tom
Kathy Tschappat & Mark Luppino
Janis Turner & David W. Larson
Rachel Tutt
Arlene Twomey
Mrs. Lena G. Viliamu
Jon Whittington
Jim S. Williston
Gladys Wong
Naomi Wong
Mabel Wong
Don & Elinor Yamauchi
Elissa L. Yellin
Mr. & Mrs. Melvin H. Yoshioka
Louis & Jean Young
Mary Young & Frank Camelio
Susan Zimmerman-Lee
Jeff Zimpfer
HPR is independent and locally funded by you, our community, and HPR membership ensures that this essential programming remains available to everyone in our community. Become a member.
Joined HPR in 2010
Pualani Akaka
Alison Aldcroft
Victoria Anderson & Paul Tibbetts
Judith A. Arrigo
Randall Asato
Dale S. Bachman
Monica Bacon
Clara J. Baehr
Deborah Baker
Tom Bamburg
Jacques & Jane Bargiel
Ed & Teena Barry
David Beasley
Gregory Bell
Lily Bender
Debbie Berger
Bill Bezzant
Lyle & Ann Bjork
Steven & Vanessa Buchthal
Nicole & Charles Buckingham
William Burdette
Fred & Chalintorn Burian
Donna Caplan
Daniel & Mary Cappabianca
Roma Carlisle
Paula S. Carroll
Mary Anne & Joel Cavasso
Ms. Jennie Chadbourne
Hermie Chaney
Claire Chao
Matthew Chapman
Karleen Chinen
Hugh Chung
Michael D. Clark
Maureen Clarke & John Sivigny
Vilai & George Coates
Beth-Ann Coller & Kent Harada
Bruce Corker
Matthew Davies
Nancy Davlantes
Letizia Delannoy
Richard B. DeLeon
Marla Demarco
Keith DeMello
Jim Doran
Andrew Dunlap
Ms. Becky Dunning
Alex Dzierba
Kim M. Ek
Brenda Eng & Joy Vogelgesang
Jessica Faige & Tara O'Neill
James R. FauBel
Aaron Feinberg
John Fishback
Michael Flaherty
Joan Marie Florence
Genevieve Freeman
Shirley Ann & Derrick Fukumoto
Peter Fuleky
Mary Garris
Helen Gillmor
Janet Gleason
Patricia Goff-Williams
"Norman L. Goody, MD"
Dabney Gough & Tyler McMahon
Evelyn Greene
"Lynne M. Grieco, MD"
Mendy Rae Hansen
Douglas Harris
Sandra Harvey
James Hasselman
Jean & James Hatashima
Stephen Haynes & Megumi Nagira
Richard Hennessey & Hong Jiang
Ana Hiyane
Cheryl Ho
Margaret Hoku Douglas
Tobias Huber
Hester E. Inouye
Andrew Jackson
Erik & Romy Jacobson
Elizabeth Jordan
Jan Kaeo
Jacqueline Kalani
Jason Kanda
Wayne Kaneshiro
Patricia Kassis
Elizabeth F. Keller & John Andrews
Daniel T. Keomalu
Hannah Kihalani Springer
Ronald Kihara
Kathleen King
Edward & Ginny Klein
Tamara Koermer
Jonathan & Malina Korth
Marilyn Kraft
Robin Krieger
Candice Y. Kubo
Kathy Kuharski
Bruce & Wendy Lagareta
Ms. Leslie Laird
Lansdale & Deborah Lau
Erin M. Lee & Susan Jo Welch
Tong Lee
James J. Lee
Nellie Lee
Joyce Lee-Ibarra
Beatrice K. Lemke-Newman
Robert & Maria Lillis
Lloyd Lim
Janice Lei & Evelyn Lind
Sven Lindstrom
Judy Lindstrom
Rayburn London
Mrs. Shirley S. Long
Jonathan Loomis
Jane & Steve Mann
Robert Manuzak
Susan McGovern & Robert McGoVern
Christine Medeiros
Maile Meyer
Matt Milett-Winfree
Michael Militano & Carol Docherty
Britann E. Miller
James T. Miyashiro
Virginia Miyauchi
Sharon Y. Moriwaki
Jerry Moulton
Myrone & Carol Murakami
Patricia C. Murphy
Tetsuo & Elinor Najita
Mr. Steven Nakano
Lisa Nelms & Craig Walther
Eileen Nims
Barbara Oddone
Friends of HPR
James & Laura Ogg
Norman Ohara
Ernest Okazaki
Eric R. Olson
Robert Olson
Mildred Oshiro
Thomas & Vicki Owens
Joel Pai
Joan Pan
Mealani Parish
Wanda Patterson
Samantha Payne
Jay & Teya Penniman
Carole J. Petersen & Charles Booth
Laurel Petterson McGraw
Allison Pettersson
Dr. Shahido Piva
Charles Pratt
Paris Priore-Kim & Gregory Kim
Ronald Pusateri & Brad Clark
Ms. Cindy Rasmussen
Katie Reed
Eric & Olga Reppun
Richard Roach
John Romlein
Jeanette Rucci
Angela & Kevin Ruddell
Richard Russell
Roy & Eunice Saito
Dr. Rebecca Sawai
Tammy Setterland
Reena Shah
Treena & Corwin Shapiro
Michael J. Shapiro
Mark & Patricia Shaw
Eugene Shen
Noreen & Toshiyuki Shibata
Vivian Shiroma
Leigh Sholler
Richard Smylie
Harold Snook
Gylian Solay
Cristina Spuler
Colby Stanton
Carolyn Stanton
Brook Starr
Walter Stevens
Shama Stewart
Christine Strobel
John & Charlotte Sullivan
Andrew Tamasese
Xerxes Tata
Agnes N. Terao-Guiala
Margaret Teruya
Ms. Marie J. Thomas
Shirley Thompson
Lyn Thorsen
Howard & Lei Tocman
Christine Trecker
Sharon & Gordon Tsuji
Richard Turchi
Albert Ueligitone
Linda Ann Unemori
Leslie Uptain
Michele Varin
Doug & Debbie Walch
Melinda Walker
Michael & Lia Watanabe
Anne Wheelock
Dr. Roger L. White
Elaine Williams
Robert H. Wilson
Danielle Yafuso
Mark & Lynn Yamada
Erica Yamauchi
Anthony Yee
Suzanne King & Tambry Young
HPR is independent and locally funded by you, our community, and HPR membership ensures that this essential programming remains available to everyone in our community. Become a member.
Joined HPR in 2015
Tammie Ackerman
Heather Adams
Patricia & Peter Adler
Kelly Agha
Jennie Ahn
David Ahrens
Gayln Akaka
Wayne Akiyama
Michael Albanese
Anne P. Albert
Marsha Alegre
Edward Alexander
David W. Alexander & Barbara Bettes
James Allen
Dr. James E. Andrews & Nona Andrews
Deborah Antonelis
Harold Appleton
Christy Aragon
Allison Armour
Sean Aronson
Leila Atkin
Mary Banser
Sandy Bara
Michelle Barbieri & Kevin Lino
Carolyn & Bruce Barkley
Sabra Basler
Marcus Bass
Paul Bean
Woodrow Bell
Patricia Benda
Hailey Berkey
Sheh Bertram
Roy Best
Kenneth Best
Ann Biedel
Michael J. Billet
Stephanie Blakemore
Donna Blanchard
Kate Bliss
Tom Bottrell
Melissa Bow
Robin R. Brooks
Timothy Buehrer
Judy Bullock
Steve Bunting
Robert Burrichter
Nancy Cabral
Madeline & Douglas Callahan
Ray Carbullido
"Roland Carino, Jr."
Mary Carlson
Joanna Carolan
Susan Carpenter
Michael 'Mike' J. Carroll
Joseph & Jenifer Carson
Drucilla & Jeff Casburn
Randy Castellanos
Karen Char
Michael Choy
Corinne Christensen
Irene Chung
Hartley Clark & Sue Jennings
Sara Coes
Susan Cohen
Mele Coleman
Bridget Collins
Guillermo Colon
Lani Cool
Scott Cooley
Amanda Corby
Julia Cramer
James Creighton
Ethan Creps
Megan Crouse
David Crowley
Lois Crozer
Catherine B. Cruz Simpson
Nancy Cullen
Mark Cunningham
Scott & Laurie Dale
Kyle Daniel
Barbara Dasher
Erica Davidson
Marc R. Davis
David & Junko Davis
Jessica & Mike Davis
Corinne De Soto
Ellen & Jason DeMarco
Roger Dikon
Leilani Doktor
Claudia Donaldson-Selby
Stephanie Donoho
Jennifer Dougherty
Kevin Drake
Diana Drake
Sheila Drews
Robert Dubois
Zelie K. Duvauchelle
John & Irene Ekberg
Julia Ellis
Benjamin Ellison
Alecia Elsasser
Patti Epler
Erin Epp
Ardis Eschenberg
June Exzabe
Diana Felton & Mike Wallerstein
Stephen Fernandez-Brennan
Velemie Fiesta
Karl E. Forage
Tom & Virginia Forgatsch
Lori Forman
Natalie Forster
Laurel Francis
John Franzen
Jeanie Fraser
Linda Freidenburg
Rebecca Fries
Janet H. Fujioka
Patrick Fukuda
Rodney Funakoshi
Dan & Deborah Gardner
Timothy Garrard
Maureen Garry
Ray George
Rick Gerding
Dan Goemans
Lynn Gok
Barbara Goldberg
Matthew Goldhill
Christopher Golding
Dion Gonzales
Annie Green
LeRoy Grose
Katherine K. Growney
Linda Guess
Sherie & James Gusukuma
Joyce Haase
Kim Hadden
Paula Hall
Joel Hamaguchi
Chiereen Hamamura
Edward Hanel
Judyth K. Hanna
Sue Hansen
Naomi Haraga
Cynthia Harbert
Rosslyn Harris
Douglas Hartman
Li Hay
Sophia Hensz
Geniel Hernandez Armstrong
Frederick Heyler
Penelope Higa
David Higa
Natalie Higa
Jane Higashi
Madeleine Hiraga-Nuccio
Patricia & John Hitch
Leslie Hittner
Abigail Hobbs
Ellen Hocker
Kristin Holland & Richard Sachor
Phillip Holt
Albert & Aileen Honda
Kai Hopf
Richard & Susan Hornik
Buki Hudson
Scott B. Hughes
Rachel Hurley
Betty Ickes
Christine Imoto
Edward D. Irish
Phyllis Anne Ishikawa
Glenn Ishioka
Laura Jackson
Terri Jacobson
Hale James
Mary Jay-Chumbley & Avery Chumbley
Bobye Jensen
Dustin Jewell
Leif Johnsen
Jean Jones
Tamera Jones
Lillian Jones
Bonnie & Michael Joyce
Pat Kaiwi
Dre Kalili
Renee Kama
Robbie Ann Kane
Lauren Kaupp
Martin Kay
Alexander Kim
Dawn Kim
Vera A. Kindshoven
Todd Kinkade
Christine Kirk-Kuwaye
Kate Kobayashi
David Kohara
Walter & Marcia Kortschak
Sonya Kuki
Carol Kurisu
Steve & Helen Kwan
Ingrid Lagunte
Susan LaLanne
Danelle Landgraf
Leah Langowski
Margaret Lee
"Mathew Lee, Jr & Jacqueline Rush Lee"
Alexis Lee
Herbert Lee
Stephen V. Legare
Janis Legendre
Brad Leveen
Melissa & Jan Levitan
Carol Lieban
Cheryl Lindley
Sue Lipp
Jeffrey Loh
Karin Loke
Alex Loomis
Pam Lotko
Linda Love
Korry Luke
Dana Lum
Dwight Lum
Gene Lum
Stanton Lum
Amy Macisaac
Elizabeth M. Macneill
Jessica Madera-Torres
Jennifer Mae
Christine Matsuda-Smith
Kevin Matsumoto
Janis Matsunaga
John Mc Hugh
Marion & Robert McHenry
Theresia McMurdo
Jennifer McNally
Jonathan McRoberts
Kanitta Meesook
Catherine Melancon
Roberta Melton
Kevin & Claudia Merrill
Charlotte Meyer
Thao Miller
Bridget Milligan
Michael Miranda
Linda Miyamoto
Sherry Moffett
Leslie & Art Monteville
Mark Montgomery
Jess Montgomery
Anne Montgomery
Gayle Morrison
Mary Mossman
Noreen & David Mulliken
Tara Murphy & Mark Hazzard
Michelle Murray
Fumi & Frank Mutzenberg
Robert Myrtle
Bryant Nagasako
Linda & Steve Nagata
Elmer Nakasato
Sonya Niess
Steve Nordyke
Joyce Oconnor
Thomas O'Connor
Tim O'Connor
Gayle O'Donnell
Page Ogata
Orin Ogilvie
Alexandra & Ronan O'Gorman
Janice Okubo
Yoko Okumura
Jon Olson
Gregory O'Malley
Richard Ostreicher
Meagan Ostrem
Melanie & James Padgett
Dani Padilla
Janis Palafox
Elaine Partlow
Sandra Pastorino
Liberty Peralta
Melissa Perkins
Judy Mohr Peterson
Dr. Colin Petko
James Petruzzi
Chrystel Pflipsen
Renee Picotti
Petri P.M. Pieron
Joan Platz
Robin Polhemus
Steven Politoski
Wendy & Harry Pritiken
Lily Pu
Gail Pursley
Lakota Quanah
Jennifer Rachels
Cynthia Ramirez
Judy & Rufino Ramos
Margaret Reeve & Steve Ash
Iris Reilly
Diane & Rich Revell
Josephine Reyes
Sandra Richardson
Billie Jean Ries
Marianne Rieux
Atalanta Robertson
Asher B. Robinson
Martha Roditti
Julie Rogers
Gerry Roman
Catherine Ronco
Marc Rosen
Vicki Ross
Rita Ryan
Heather Salonga
Scot Sanderson
Reid Sasaki
Joanna Savage
Lee Schechtman
George Scheibe
Kim Schneider
Susan Schotters
Ed Schultz
John Schuyler
Martha Seroogy
Edward Shanahan
Leila Shar
Louisa & Rob Shelton
Mary Shibao
Taylor Shimabukuro
Karen T. Shimizu
Jeanine Shinno
Susan Shiroma
John Signor
Kanani Silva
Dane & Yumi Sjoblom
Nicole Skillern
Joanna Sokolow
Mariko Soto
Charles Spence
Dr. Madeline Spring
Orlo C. Steele
Annie Stiefel
Theodora Stratis
Joanne Strauss
Eve Strauss
Angela Su
Eric Sun
Andrea Sussel
Linda Suyat
CIndy Sydow
Masaki Takai
"Todd Takayama, CEO"
Lynette Tanaka
Mathew Tanaka
Taupouri Tangaro
Sumil Thapa
Michael F. Thompson
Meko Thomson
Lloyd Tierce
Patrice Tim Sing
Pam & Cameron Tom
Mitchell Tomai
Helen Tomei
Carlene Toshi
Pieper Toyama
Charissa Tumalip
Aldric Ulep
Leslie Y. Vaquez
Robert Villarreal
Courtney Wagner
Mike Walls
Katherine Ward
Pamela Ward
Rodney Waters
Laura Watson
Sydney Weickling
Roberta Weil
Louis Weinstein & Laura Ohara
Jessica & Joe Welch
Kathie M. Wells
Andrew Wenska
Margaret D. Wille
Leo Wong
Karen Wong
"Joe Woo, Jr."
Autumn Woods & Barney Brennan
Bobbie Worrell
Bart Wright
Evan Yamashita
David Yamata
Kaylene Yee
Lisa Yoshikawa
Susan Yoshitomi
Timothy S. Young
Newton Young
Don Zacharias
John Zak
Barbara Zipkin
HPR is independent and locally funded by you, our community, and HPR membership ensures that this essential programming remains available to everyone in our community. Become a member.
Joined HPR in 2020
Francisco & Susan Acacio
Marbert Acojido
Ms. Sandra Adams
Ingrid Adamsons
Edith Adkins
Juan Aguilar
Ernest Akana
Kumiko Akiyama
Donna Alalem
Maile Alau & Jason Teaney
Mary Albin
Sarisa Albrecht
Barbara Allen
Kim Aloi
Mel Altman
Ben Alvord
Maeliette L. Amana
Robin Amano
Gustavo Ambrozio
Debby Ancheta
Sigmund Anderman
Eric Andersen
John & Strella Anderson
David Anderson
Kellie Andrade
Laura Aoki
Terri & Hal Arnold
Michael Aronowitz
Patricia G. Asato
Cassie & Aron Ayers
Vicky Ayers
Melanie Bailey
William Bain
Scott Baker
Kim Balisacan
Kimee Balmilero & John Leblanc
Peter & Joyce Barbarich
Rick Barboza
Nicola & Jack Barbut
Alison & Alex Barmas
Denise Baron & Joanne Howard
Laurie Barrett
Tina Bartsch & Jim McManus
Deborah Batey
Tim Baumann
Craig & Theodora Baumgartner
Michael Beaton & Leilani Smith
Cathie Becker & John Potts
Margo Beemer
Matthew Bell
Curt Bennett
Amy Bentz
Catherine & Yoav Ben-Yossef
Jeffrey Bergbauer
Elizabeth & Mark Berman
Francesca Bertone
Rudolph Bertschi
Mason Beutel
Devon & Robert Bidigare
Maggie Biegler
Jon Biel
Richie Biluan
Tara Bloom
Matthew Boethin
Rebecca Boley
Ed Borza
Libby Bottrell
Rosalind Bowler
Malia Bradbury
Mary-Margaret Brandt
Ms. Nina Bremer
Ryan Brimley
James & Christina Brod
Anne Brooke
Ms. Balbi Brooks
Jennifer Browder
Keith Brown
James & Carol Brown
Matt Brown
Bill Brown
John Brown
Seth & Chloe Buckley
Taysha Bunce & Patty Donahue
Merissa Bunton
Robin Burchardt
Michael Burgoyne
Seth Bushinsky
Laura & Don Byrd
Alice J. Caddow
Susan Cagen
Andy Calhoon
Ryan L. Cameron
George W. Campbell
Caroline Campbell
Sandra & Jim Cardin
Mr. Charles Carletta
Robert & Susan Carlson
Raquel Carrillo
Eric Carter
Thomas & Carolann Carter
David Caudle & Gil Villalobos
Darrell & Siobhan Cavens
Laura Caverly
Juan Chacin
Gary Chagami
Daniel & Carolyn Chan
Ann Chang
Ms. Beth T. Charlton
Karen Cheek
Larry Chiang
Christopher Chin-Chance
Steven S.T. & Mary D. Ching
Michael Ching
Cecile Chisholm & Grace Sousa
Martha & Micah Chong
Andrea Choo
Charlene & Matthew Chun
Darrell W. Chun & Paul Allen
Matthew Clarkson
Brynn Cluney
Kevin Cochran
Edwin Coinson
Carey Colbert
Angela Cole-Dixon
Kaleonani Coleman
Mark Collins
Carrie Colmenares Roys
Elizabeth Colwell
Ms. Diane Comey
Andrew Constantaras
Thomas M. Cook
Mr. Dan Cooke
Jeanne Cooper & Ian Hersey
Marla Cooper
Linda Corbett
Marybeth Corcoran
Evan & Valerie Cox
Kellie Coyle
Scott Crawford & Heidi Lea
Linda & Jim Cullen
Nancy & Mike Cummens
Lawrence Cutwright
Kevin & Amber Cyr
Georgialynn Dainard
Kumar & Shilpi Dandavati
Priyam Das
Peggy Daughtry
Mr. Daniel Davids
Joseph & Mary Davis
Guinevere De La Mare
Filipe de Mello
Gerald De Mello
Karen De Soto
Shanna Dean
Stephen & Cynthia Debus
Joan Delfino
Pasion & Gustavo Delgado
Natalia Deligne
Ms. Jane Dellaport
Edward Delong
Carrie & Carolyn Demott
Emmett Dennis
Michael Depoe
Marjorie F. DeSantis
Ranjan Dharmapalan
Christopher Diani & Stephen McCallion
Susan Dierdorff
David & Mary Dietrich
Daniel Doran & Zoe Catsiff
Jill & Daniel Dorsey
Jennifer 'JD' Dorsey
Ms. Gabriela Downey
Mrs. Jeanne Dubose
Virginia Dunas
James & Jo Ann Dunn
Mrs. Jennifer Dunn & Mr. Brendan Dunn
David Dunton
Katrina Dust
Mr. Stephen Earnhart
Jessie Eden
John & Kathy Egan
Thomas Ekman & Jeffrey Curry
Joe Ellett
Leigh Anne Ellison
Mr. Bill Elrod
Mark England & Marjorie Zensen
Anne English
Drew Enomoto
Kimmerlee & Jon Evans
Anne Faraola
Conceicao Farias
Mauro Farinelli
Douglas Farrell
Leland Fausak
Fran Featherston
Theresa Felgate
Melonie Fernandez
Daniel Flores
William Fong & Tamra Oyama
Garrett Fong
"William Fortini, Jr."
Jeremy Frank & Evan Strano
Dawny & Ryan Frasco
Susan & Patrick Frett
Amy Friesen
Kevin Frost
Carol Fujie
Gregg Fujimoto
Claire Fujita
"Dennis H. Fukushima, Sr"
Jill Furubayashi
Lisa Furuta
Jay Gadgil
Chelsea Garcia
Mary Gauba & Peter Geis
Louis & Dan Gecenok
Mattias Geise
Calla Gentiles
Dennis Gentry
Jane & Tim George
Ms. Marianne Gill
Terry & Todd Gilman
Craig Gima
Mary Girod
Marilyn & Paul Glamkowski
Mr. Tim Glaser
Ms. Karen Gmunder
Russell Goo
Patrice Goodkind & Steve Turpin
Fumiko Goodsill
Gregg & Ruth Gorrin
Alison Goulder
Franziska Graham
Tracy Gray
Neil Gray
Marshall Greenberg
Adam Grimm & Nicole He
Mr. David Gruenstein
Timothy Gugudan
Harry Guiremand & Fred Wells
Mark Hagiwara
Beth Halpern
Peter Hanakahi
Maya Hananoki
Jason Hanley
Lisa Hanohano
Ms. Althea Hanohano
Mr. Donald Haramoto
Dale Hargrave
Brian Hart
Ms. Anne Harvey
Maxine Haun
Wayne & Susan Hawkins
Stacey Hayashi
William Cameron Healy & Suzy Snow
Natalie Hebden
Deborah Hecht
Theresa Heinze
Monica Heiser
Donald Helfgott
Linda Herberger
Christy Hernaez
Ms. Mary Hettinger
Jay Higa & Chris Santomauro
Rita Hirai
Kelsey & Michelle Hiraishi
Grace Hirayama
Kara Hisatake
John Hoffmann
Barbara Hoist
Ms. Constance Holdsambeck
Patricia Holladay
J. Stephen Hopkins
James Hopkins
Miki Hoppe
Ms. Cecelia Horkin
Deborah Horne
Daniel & Nana Howell
Ronda Hoxsie
Rod Huddleston
Beverly Hudgins
Daniela Huerta Garcia
Mr. Michael Hughes
David Humber
Carol & David Hunter-Inman
Gary Hutchinson
Michaux Hyatt Jr
Tate Ikehara
Diane Imada
Brianne Imada
Gerry Imoto
Susie Ing & Mario Yim
Rueben Ingram
Hoshang Irani
Jon Ishihara
Brian Iwata
Lisa Jacobson
Mr. Jeremy Jameson
Jane Jamison
Savanah Janssen
Randall Jenkins
Amy Jenkins
Mr. Torben H. Jensen
Emily Jerdonek
Nels Johnson
Mr. David Johnson
Lynne Johnson-Joseph
Robert & Sharron Joseph
Jo-Lynn Kahoohanohano
Melvin Kakazu
Heather Kalei
Booker Kaminske
Paula N Kamiya
Michael Kane
Drew Kapp & Herbert Poepoe
Kelsey Karsin
Omar Kashmiri
Masahide Kato
Marilyn & Robert Katzman
Hilary Kawelo
Tanya Kealoha-Schafer
Glenn & Nainoa Keanaaina
Alexander Keeley
Janice Kemp
Kathleen Kenan
Matt Kenfield
Mr. James L. Kennedy
Charlotte Kennedy
Nathan Kerestes
Haesun Kim
Cholho Joe & Mami Kim
Karen Kinser & Michael Mason
Matt Klein
Zachary Knighton
Darin Kohara
Lisa Koishigawa
Katherine & Michael Kolodzie
Cedric Koloseus & Virginia Maki
Sidney Komatsu
Leslie Komine
Richard Koob & Michael Allen
Eric Korpi
Rebeca Krones & Luis Zevallos
Bruce Krupp
Sharleen Kuba
Ms. Karen Kuester
Paul Kumar
Glenn & Darleen Kurashima
Mark Ladao
John & Nan Lager
Alan Lai
Michelle Lam
Ms. Christine H. Lamb
Paul Landau & Elizabeth Aigner
James & Brad Landers
Lisa Lang
Bryan Langley
Nawahine Lanzilotti
Sean Lathrop
Koani Lau
Michael Le
Jaeok & Kang Lee
Diana K. L. Lee
Dawn Lee
Ms. Cindy Lee
Darlene Lee
Lucie Legault Ormsby
Craig Leidholm
Roseann Leiner
David Lema
Christina Leos
Toby & Heather Levitt
Kathy & Curtis Leyshon
Whei-Mei Lin
Mimi Lind
Patricia Lindsey
Clayton Logue & Bill Rees
Amy & Tom Losordo
Connie Lu
Ms. Denise M. Lucero
Sara Lum
Beverly Lundquist
Charlene Luning
Francesca Luzuriaga
Pamela Lyman
Anthony C. Macawile
Emily MacGillivray
Mark Maclennan
Jennie Madden
Winfield Madden
Brian M. Maeshiro
Qasim & Gelina Majied
Kaitlin Maloy & Lawrence Weisman
Roland Manangan
Katherine Mangene
Ms. Donna Mann
David Marchman
TerI Marcus
Bernard Markowicz
Pamela Marshall
Mavis Marumoto
Ms. Martha Massey
Toni Matsunobu
Linda Matsushita
Alberta Mayeshiro
Ms. Michele Mazzei & Ronnie Hoglen
Valery & Dave McCandless
Taylor McCarthy
Lillian McCollum
Mr. & Mrs. Bob McGee
Michael McGirr
Raymond McGuire
Bruce & Debra McHugh
Ellen McKinley
Sean McLaughlin
Elizabeth McLemore
Ms. Carol McMillan
James McMillan-Chau
Kathleen McNair
Jonathan McOsker
Dan McSweeney
Sarah McTee
Niklas Mecchi-Ericson
John Meisel
Katie Metzger
Bernard C. Meyer
Roseann Michaud
Michael Miller
Stephen Miller
Elizabeth Minor & Daniel Misigoy
Keith Mitzkewich
Lori Miyahira
Shirley & Kiyoshi Miyasaki
Ketty Mobed
Suzanne Moffett
Kirsten Mollegaard
Glen Moncata
Marcy Moran
Timothy & Kara Morehouse
Chad T. Morikawa
Mark Morphew
Kai Morrell
Terry Lee & Bri Marie Moseley
Mike Moser
William Mowat
Christopher Muir & Emily Gercke
Sharon Mujtabaa
Linda Munsell
Kenric & Norma Murayama
Sean & Bruce Murley
Pam Murphy
Glen Murphy
Daniel Murty
Makana Lea Nacario
Judy A. Nakaishi
Nadine Nakamura
Kaikena Naone
William Nelson & Sara Seeger
Mai Nguyen Van
Susanne Nicholl
Sharon & Steven Nichols
Amy Nielsen
Randy Niklason
Ilana Nimz
Joy Nishida
Mark (Raphael) & Marylyn (Cookie) Nol
John Noll
Brian Nourollahi
Michael O'Connor & Susan Leon
Joelle Ogi
Gail Ogino
Maria Oka
Marie Okaya
Logan Okita
Stephanie & Peter Okumura
Nancy Oldham
M. Celine O'Leary
Carol Olney
Holly Olson
Stanley Omizo & Naomi Hirano-Omizo
Grace O'Neil
Jessica O'Neill
Jocelyn O'Neill
Laura Orourke
Karen Orth
Dain & Vanessa Osedo-Bleecher
Norman Oshiro
Ms. Holly Osumi
Ted & Dale Overman
Mr. Michael Oya
Danice & Nelson Pacheco
Charles Parente & Elizabeth Ignacio
Virginia Park
Cal Parra
Robert Parsons
Aoloa Patao & Jessica Brown
Andrew & Tammie Paul
Dusko Pavlovic
Juan Carlos Paz
Richard Pechner
Ole Pedersen
Julia Pena
Ms. Kathleen M. Perreira
Betty Peschke
Wes Peters
Mark & Polly Petersen
Elizabeth Peterson
Mary Pettigrew
Malia Phillips
Martyna & Tony Piazza
Ms. Diane Pierce
Ms. Aeronwy W. Polo
Chris Polster
Andrew Pope
Nancy Postier
Mr. Robert Poznansky
Lisa Preston
Susan Price
James Pushaw
William Quinlan
Mohammed Qureshi
Luseane Raass
Bill & Rebecca Race
Martin Rathbun
Carol & Steve Rau
Henry M. Rector
Mrs. Hannah Reeves
Deborah Regidor
Michael Regis
Elizabeth & Craig Reynolds
Rhiannon Rhiannon
Kipp Rice
Joel & Pamela Rice
Lisa Richards
David Richardson
Mr. John Ritchie & Lorraine Ritchie
Mrs. Willow Roback & Luke Roback
Glenn Roberts
Julia Robertson
Keri Robinson
Mr. Daniel Robinson
Elizabeth & Beth Robinson
Robert & Kathryn Rocco
Joy & Rodney Rodriguez
Eric Rose
Robert E. Rowland
Kathleen Rowlands
Brooks Rownd
Marni Rozet
Mr. Danny Rubenstein
Dale Ruffo
Megan Saccarelli
Bernard & Valerie Sadoulet
Dawn Sagar
Julia Saito
Lora Sakai & Rhinehart Jensen
Kent Sakoda
Linda & Steve Sakuda
Lisa Sakurai
Annette & Richard Saltzman
Kevin Salwen
Marisa Sanchez
Janelle Saneishi
Carole Sarra
Gregory Sato
Mr. Keith Sawamura & Amy Sawamura
Joyce Schaunaman
Craig Schmidt
Rm Schulherr & Mary Wills
Robert Schwartz
Hope Scott
Bridget Scott
Doug Secor
David Secter & Patrick Montana
Mr. Tony Sepanski & Mrs. Ann Phillips
Julie Sestak & Jeff Hart
Anne Sexton
Chad & Jennifer Shibuya
Colin Shimokawa
Athanasia Shinas
Ms. Zoe Shinno
Paul Shiroma
Grayden & Jessica Shull
John Sienicki
Michael Sims
Dr. Janet Six
Kari Smith
Diane Smith
Tiana & Micah Smith
Ms. KrIstine Smock
Johnny Sokolosky
Mathew Sonnichsen
Kathleen Sorensen
Philip Spence
Susan Stallcup
Julienne Stathis
Argon Steel
Karen Steentofte & David Jolly
William & Sheila Stein
Jennifer Stevens
Jean Stewart
Jennifer Stotter
Michael Strauss & Leslie Thompson
Raynette Suganuma-Carlson
Martha Sunderland
Cari Suzuki
Russell Suzuki
Valentin Swegle
Hassan Syed
Ray Takeguchi
Barbara Tallan
Kenyon Tam & Kay Yasufuku Tam
Bradley Tamm
Sandra Taniguchi
Jivin & Diana Tantisira
David Taraskevich & Sally Tomiko
Laura Taylor
Jan Taylor
Josepha Taylor
Alyssa Tercino
Ariel Tergeoglou
Allison Scott Teschner
Dustin Tester
Barbara L. Thacker
Melissa Thompson
Jean Thompson
Kainoa Thornton
William Ting
Robert Tobin
Dana Tokioka
Barry Tokuhama
Mr. Ethan Tomokiyo
Stacey Torigoe
Nancy Tornatore
Caroline Torres
Chad Toth
Yasuko Toyama
Alexander Tranovich
Joann Tsark
Kevin Tsubota
Jill A. Tucker
Kevin K. Ueunten
Brenna Usher
Cecelia Vaioleti
Ms. Joann Van Guillory
Gretchen Vanderheyden
Girish & Valley Varma
Alfred Vergara
Ms. Karen Veriato
Koah Vierkoetter
Mr. James Viso
Joe & Nancy Vittek
Ms. Gilda Vogel
Robert & Melissa Vynne
Michelle & Chris Wachi
Mr. Clyde D. Wagner
Calum Walsh
Guy Ward
Stephanie Watts & Rudi O'Meara
Leon Waxer & Elna Nagasako
Stacey Webster
Amy Wechter
John Weis
Martha & Alan Weissbaum
Michael Weston & Constance Kleinjans
Leslie Wilkins
Buford & Anita Winn
Michael Winning
David Wolman
Allen Won
Steven Wong
Donald Wood
Nancy Wood
Mr. Ray E. Woodward
MR. Daniel Wright
Marie Wuerker
Alicia Yamachika
Myron & Karen Yamasato
Quinn Yang & Marisa Yamamoto
Dion Yasui
Lucien Yee
Steve Yesner & Pam Friedlander
Helen Yoo
Anne Yoshizawa & Jaryd Yee
David Young
Debra Yuen
Stephen Yundt
Janice Zaiger
Allena Eimi Zecha
Emily Zeller
Evelyn M. Zimmerman
Kanoa Zimmerman
Karen Zittleman & David Sadker
Allen Zukemura
HPR is independent and locally funded by you, our community, and HPR membership ensures that this essential programming remains available to everyone in our community. Become a member.