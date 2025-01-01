HPR Membership Milestones (2025)

We are deeply grateful to all of our long-time supporters! Your steadfast continued commitment to HPR’s mission and work has made it possible for HPR to become a vital source for trustworthy news, enlightened stories, illuminating conversations, companionship and community connections for listeners across the islands and beyond. You have played a part in the many achievements of our station - see some notable historical moments here.

These individuals and families stepped forward to make their first HPR contribution 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and 40 years ago. All who listen to HPR-1 and HPR-2 join all of us behind the mics in saluting station members celebrating five-year anniversaries of continuous support.

Please see below for a list of our proud members who are celebrating membership milestones in 2025!