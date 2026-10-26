Surviving Hiroshima
Surviving Hiroshima
Strings of Hope present "Surviving Hiroshima". A historical Honolulu Premiere with the only violin to survive Hiroshima Atomic Bomb - Sergei Palchikoff Surviving Hibaku Violin.
Featuring award winning performing artists from Japan and USA: Kanon Yasuzuka (violin), Kenny Endo (taiko), Steven Casano (shakuhachi), Udi Bar-David (cello).
Also featuring Anthony Drago, author of 'Surviving Hiroshima' and Sergei Palchikoff's grandson.
Exhibition in the Social Hall opens at 4:30 p.m.
With student artwork and poetry & Atomic Bomb Photo Poster Exhibit
Honpa Hongwanji Hawai‘i Betsuin
20-100
06:00 PM - 11:59 PM on Thu, 10 Dec 2026
Event Supported By
Honpa Hongwanji Hawaii Betsuin
(808) 536-7044
office@hawaiibetsuin.org
Honpa Hongwanji Hawai‘i Betsuin
1727 Pali HighwayHonolulu, Hawaii 96813
(808) 536-7044
office@hawaiibetsuin.org