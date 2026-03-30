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Stark-Xu Duo: Violin & Piano Concert

Stark-Xu Duo: Violin & Piano Concert

Darel Stark (violin) and Sadee Xu (piano) perform sonatas by Brahms and Saint-Saëns, along with works by Bellini, Kreisler, Stark, and Ysaÿe.
With guest artist Georgine Stark (soprano).

Lutheran Church of Honolulu
$5-students, $20-general
05:30 PM - 07:00 PM on Sun, 22 Nov 2026

Event Supported By

Stark-Xu Duo
808-754-0029
ds@darelstark.com
http://www.darelstark.com/concerts

Artist Group Info

Darel Stark
ds@darelstark.com
www.darelstark.com/concerts
Lutheran Church of Honolulu
1730 Punahou Street
Honolulu, Hawaii 96822
808-941-2566
lch@lchwelcome.org
http://lchwelcome.org