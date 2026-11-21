Rainbow Carols
Rainbow Carols
The Rainbow Chorus of Honolulu presents our winter concert, "Rainbow Carols." Join us on Sunday, December 12 at 6:00pm at Unity Church of Hawai'i. The evening will include performances by the chorus, guest musicians, and opportunities for the audience to join along in singing favorite community carols.
Unity Church of Hawaii
06:00 PM - 07:30 PM on Sat, 12 Dec 2026
Event Supported By
Rainbow Chorus of Honolulu
RainbowChorusOfHonolulu@gmail.com
Unity Church of Hawaii
3608 Diamond Head CircleHonolulu, Hawaii 96815
(808) 735-4436
kathyk@unityhawaii.org