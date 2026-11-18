Ocean of Peace: Meet the Artists
Ocean of Peace: Meet the Artists
Join us for presentations and dialogue with eight artists from the Ocean of Peace exhibition at East-West Center Gallery! Hear from James C. Bamba, Carol Ann Carl, Gillian Dueñas, Kainoa Gruspe, Amber Khan, Marques Hanalei Marzan, Saumolia Puapuaga, and Anthony Watson.
Refreshments provided. Open seating, first-come, first-served.
East-West Center Burns Hall Lobby
Sunday November 22, 2026
2:00-3:45 pm
East-West Center
02:00 PM - 03:45 PM on Sun, 22 Nov 2026
Event Supported By
East-West Center Arts Program
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East-West Center
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