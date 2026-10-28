Mililani Jam
Mililani Jam
🎶🌺 Live music, hula, and good vibes at Mililani Jam!
Join us for Mililani Jam on Saturday, November 7, at Town Center of Mililani! Enjoy live entertainment featuring talented local musicians and hula performances at Center Court.
🎤 Entertainment Lineup:
🎶 4 PM – Rachel M$. Faith with Ewa Beach Music Academy Students
🌺 5 PM – Na Maka O Puʻuwai Aloha
🌺 6 PM – Hālau Hula mai ka Puʻuwai a ka Manaʻo
📅 Saturday, November 7
⏰ 4 PM – 7 PM
📍 Center Court, Town Center of Mililani
Bring your ʻohana and enjoy this FREE community event! 💛
Town Center of Mililani
04:00 PM - 07:00 PM on Sat, 7 Nov 2026
Artist Group Info
Na Maka O Puʻuwai Aloha
Town Center of Mililani