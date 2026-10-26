Laugh-cano 2026! Honolulu Improv Festival
Laugh-cano 2026! Honolulu Improv Festival
Erupting with creativity, connection, and comedy, Laugh-cano: 2026 Honolulu Improv Festival will take place on Sat Nov 7 & Sun Nov 8.
Join us as 18 improv teams from around the island come together to celebrate the art of IMPROV!
Manoa Valley Theatre
$20-$105
10:00 AM - 10:00 PM, every day through Nov 08, 2026.
Event Supported By
Laugh-cano
improvfest@laughcano.com
Artist Group Info
Manoa Valley Theatre
2833 East Manoa RoadHonolulu, Hawaii 96822
(808) 988-6131
boxoffice@manoavalleytheatre.com