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Laugh-cano 2026! Honolulu Improv Festival

Laugh-cano 2026! Honolulu Improv Festival

Erupting with creativity, connection, and comedy, Laugh-cano: 2026 Honolulu Improv Festival will take place on Sat Nov 7 & Sun Nov 8.

Join us as 18 improv teams from around the island come together to celebrate the art of IMPROV!

Manoa Valley Theatre
$20-$105
10:00 AM - 10:00 PM, every day through Nov 08, 2026.
Get Tickets

Event Supported By

Laugh-cano
improvfest@laughcano.com
https://laughcano.com/

Artist Group Info

https://laughcano.com/
Manoa Valley Theatre
2833 East Manoa Road
Honolulu, Hawaii 96822
(808) 988-6131
boxoffice@manoavalleytheatre.com
http://www.manoavalleytheatre.com