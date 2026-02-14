Kaleidoscope Hawaii at Proof Social Club
Kaleidoscope Hawaii at Proof Social Club
DJ Jet Boy presents Kaleidoscope Hawaii at Proof Social Club with live music by Loucie Lago, Nerina Selene, Nomad and Scumbunny. Part of the Chinatown Shoparound, supporting small businesses in Chinatown Honolulu
Friday
November 27
7pm
21+
$10 cover, $5 with student ID
Proof Social Club
1154 Fort Street Mall #10
Honolulu, HI 96813
Proof Social Club
10
07:00 PM - 11:59 PM on Fri, 27 Nov 2026
Proof Social Club
1154 Fort Street Mall #10Honolulu, Hawaii 96813