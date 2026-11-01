First Friday at Downtown Art Center (DAC) & instrumental guitar music
First Friday at Downtown Art Center (DAC) & instrumental guitar music
Instrumental guitarist Michael Tanenbaum plays artful guitar music for DAC's First Friday exhibition on the first floor DAC Art & Gifts Shop from 5:00 - 8:00pm.
Downtown Art Center (DAC) Gift Shop
05:00 PM - 08:00 PM on Fri, 6 Nov 2026
Artist Group Info
Michael Tanenbaum
michaelTguitar@gmail.com
Downtown Art Center (DAC) Gift Shop
1041 Nuʻuanu Ave., First Floor (behind Satellite City Hall)Honolulu, Hawaii 96817
(808) 532-5693
dacshop@downtownarthi.org