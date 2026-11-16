A Celtic Christmas,” Windward Choral Society’s Annual Holiday Concert
A Celtic Christmas,” Windward Choral Society’s Annual Holiday Concert
Please join the Windward Choral Society for “A Celtic Christmas,” WCS's annual holiday concert! Two performances: Friday, December 11 at 7:00pm at Kailua United Methodist Church and Saturday, December 12 at 4:00pm at the Marine Corps Base Hawaiʻi’s Chaplain Joseph W. Estabrook Chapel (base access open to the public).The program celebrates the season with Celtic music featuring hammered dulcimer, fiddle, and flute. We will also have an audience sing-along of traditional carols. The concert is free and no tickets are required (donations appreciated). Find out more at: windwardchoralsociety.org or contact: windwardchoralsociety@gmail.com.
Kailua United Methodist Church
07:00 PM - 08:30 PM on Fri, 11 Dec 2026
Event Supported By
Windward Choral Society
windwardchoralsociety@gmail.com
Artist Group Info
Windward Choral Society
windwardchoralsociety@gmail.com
Kailua United Methodist Church
1110 Kailua RdKailua, Hawaii 96734