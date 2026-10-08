2026 Italian Film Festival Honolulu
2026 Italian Film Festival Honolulu
Join us for a weekend of Italian cinema, community, and cultural celebration! The three-day festival offers a curated selection of contemporary award-winning films from Italy—in Italian language with English subtitles. Enjoy post-screening discussions, savor authentic Italian aperitivi, and connect with fellow Italy enthusiasts in a culturally vibrant and fun community event.
Doris Duke Theatre at the Honolulu Museum of Art
0-15
06:00 PM - 09:00 PM, every day through Nov 15, 2026.
Event Supported By
Friends of Italy Hawaii
(619) 961-5553
friendsofitalyhawaii@gmail.com
Doris Duke Theatre at the Honolulu Museum of Art
900 S. Beretania StreetHonolulu, Hawaii 96814
808-532-8700
info@honolulumuseum.org